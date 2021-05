National : l'US Orléans s'incline face au Mans et dit adieu à la Ligue 2

C'est désormais terminé pour l'US Orléans dans la course à la Ligue 2. Les Orléanais recevaient le Mans ce vendredi soir à la Source pour un match en retard de la 29e journée de National et se sont inclinés 1-3, réduction du score signé Perrin sur penalty. L'USO reste 7e et n'a plus rien à jouer.

C'est fini pour l'US Orléans dans la course à la Ligue 2. Après leurs deux dernières défaites en championnat, les Orléanais recevaient le Mans ce vendredi soir à la Source pour un match en retard de la 29e journée de National et se sont une nouvelle fois inclinés 1-3 grâce à Joseph Gope-Fenepej et un doublé de Bilal Brahimi contre un penalty de Gaëtan Perrin. L'USO reste donc à la 7e place et ne jouera plus rien en cette fin de la saison.

Résumé de la rencontre

Les Orléanais sont bien en place dès le début de match, solides en défense et entreprenants. Mais ce sont les Manceaux qui ouvrent le score les premiers par l'intermédiaire de Joseph Gope-Fenepej qui reprend un ballon qui traîne dans la surface de réparation de l'USO. Sonnés, les hommes de Claude Robin ne réagissent pas et rentrent aux vestiaires menés 0-1.

Derrière, la descente aux enfers continue pour l'USO qui encaisse deux nouveaux buts grâce à des contres attaques fulgurantes. Bilal Brahimi s'offre un doublé à la 52e et à la 75e minute de jeu et marque au passage ses 10e et 11e but de la saison. Malgré la réduction du score de Gaëtan Perrin sur penalty à la 78e minute, suite à une très belle incursion d'Hicham Benkaïd, qui a disputé ses premières minutes depuis le 5 octobre dernier, l'USO ne parvient pas à revenir dans le match.

Score final 1-3 pour le Mans qui s'offre encore une occasion de récupérer la 3e place et qui prive définitivement les Orléanais de 3e place, synonyme de barrage pour la Ligue 2.

L'après-match

Prochain match face à Concarneau

Les Orléanais seront encore à la Source ce lundi soir et recevront Concarneau pour la 33e journée de National, l'avant dernière de la saison.