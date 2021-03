National : l'US Orléans ramène un point du match nul in extremis du Red Star

Un bon point de pris. Les Orléanais se déplaçaient en région parisienne ce vendredi soir pour affronter le Red Star à l'occasion de la 26e journée de National et ont fait match nul 1-1 grâce à un but de Gaëtan Perrin sur pénalty. L'USO reste à la 4e place du classement.

Un bon point du match nul. Les Orléanais se déplaçaient ce vendredi soir au Red Star pour la 26e journée de National et ont fait match nul 1-1 grâce à un but sur pénalty de Gaëtan Perrin. Les hommes de Claude Robin restent à la 4e place du classement avant un déplacement périlleux à Annecy la semaine prochaine.

Résumé de la rencontre

Le Red Star entame très bien la rencontre avec un but marqué sur coup-franc dès la 2e minute de jeu grâce à une belle tête de Djiman Koukou, laissé tout seul dans la surface de réparation. Derrière les Parisiens font le jeu et se procurent deux grosses occasions, sorties par Franck L'Hostis. La frappe de Damien Durand partait directement dans la lucarne du portier orléanais et il faut une très belle claquette de sa part pour sortir le ballon. Juste avant la fin de la première mi-temps, Pape Meissa Ba échoue en un contre un avec un nouvel arrêt de L'Hostis. Les Orléanais sont menés à la pause 1-0

L'USO est plus entreprenant en seconde période, avec plusieurs incursions dans le camp du Red Star mais les entreprises échouent. Il faut attendre la 86e minute de jeu et ce pénalty gagné par Gaëtan Perrin, qui est allé au bout de son action après un corner avorté. Le meilleur passeur du championnat prend ses responsabilités et transforme lui-même ce pénalty. Les Orléanais rentrent donc dans le Loiret avec un bon point du match nul et restent dans la course à la troisième place de National.

Prochain match à Annecy

Les hommes de Claude Robin se rendront à Annecy ce mardi pour un match en retard de la 24e journée de National. Ce sera un match, comme toutes les autres rencontres, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h45.