National : l'US Orléans tout en maîtrise s'impose à domicile face au SC Bastia

Une victoire de prestige pour l'US Orléans ! Les Orléanais recevaient le 2e du classement, le SC Bastia ce lundi soir à la Source pour la 27e journée de National et ils se sont imposés avec la manière, 2 buts à 1, avec des buts de Carnejy Antoine. D'abord menés au score dès la 17e minute de jeu grâce à une frappe sublime de Chaouki Ben Saada côté bastiais, les Orléanais ont très bien réagi et grâce à un doublé de Carnejy Antoine s'offre le deuxième de National.

Avec ce résultat, l'USO se retrouve 3e du classement à sept journées de la fin du championnat, idéalement lancé pour participer aux barrages d'accession à la Ligue 2.

Résumé du match

Les Orléanais sont vite menés au score, dès la 17e minute de jeu, avec une très belle frappe du gauche de Chaouki Ben Saada qui termine dans la lucarne de Franck L'Hostis. Mais l'USO répond très vite et seulement quatre minutes plus tard, Carnejy Antoine, idéalement servi par Gaëtan Perrin, trompe le portier du SC Bastia et égalise. Derrière, les Orléanais poussent encore et parviennent à marquer à nouveau, toujours grâce à Carnejy Antoine. Cette fois-ci, l'ancien de Saint-Pryvé-Saint-Hilaire est servi sur un plateau par Amine Talal. Tout le monde rentre aux vestiaires sur le score de 2 buts à 1.

Les deux équipes en restent là et l'USO s'offre une victoire de prestige face à la meilleure équipe de National.

Les réactions d'après-match

Prochain match à Boulogne pour l'USO

Pas le temps de souffler pour les Orléanais qui se déplaceront ce samedi à Boulogne-sur-Mer pour la 28e journée de National. Match que vous pourrez vivre comme chaque rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.