National : l'US Orléans ramène un premier point à l'extérieur face au SC Bastia

Enfin un premier point à l'extérieur pour l'US Orléans ! Les Orléanais ont fait match nul 1-1 face au SC Bastia, en Corse, ce vendredi soir pour le compte de la 11e journée de National. Carnéjy Antoine s'est encore illustré, avec un but, le cinquième pour lui depuis le début de la saison. Avec ce résultat, l'USO remonte à la 8e place au classement.

Résumé du match

Les Bastiais sont les plus entreprenants en début de match avec une occasion suite à un coup-franc mal dégagé par la défense orléanaise qui termine dans les pieds de Tom Ducrocq, le milieu du SC Bastia. Sa frappe part au-dessus de la transversale de Franck L'Hostis mais elle a été contrée et termine en corner. Le match se tend quelques minutes plus tard après un contact entre un Orléanais et un Bastiais.

Sur une belle récupération, très haut de Carnéjy Antoine, l'USO profite des erreurs corses et ouvre le score. Carny arrive seul face à Thomas Vincensini et l'ajuste du pied droit. Ça fait donc 1 à 0 à la 19e minute de jeu. Mais pas le temps de souffler parce que les Bastiais reviennent au score quinze minutes plus tard, grâce à un beau mouvement côté gauche. C'est finalement Christophe Vincent, le milieu de terrain bastiais qui ajuste Franck l'Hostis et permet aux Corses de repartir aux vestiaires avec le score de 1-1.

La deuxième mi-temps est plus hachée et les actions se terminent parfois en altercation. L'arbitre distribue plusieurs cartons d'affilé mais l'ambiance est toujours chaude à la fin de la seconde période. Il y a cette belle frappe de Bryan Teixeira à la 55e minute de jeu mais qui ne trouve pas le cadre. C'est l'une des seules vraies occasions chaudes de l'USO en deuxième période.

Finalement, les hommes de Claude Robin tiennent le score et ramènent un bon point du match nul à la maison, le premier à l'extérieur pour les Orléanais.

Prochaine rencontre face à Saint-Brieuc

Nouveau match à l'extérieur pour les Orléanais qui se déplaceront à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor ce mercredi, rencontre reportée pour cause de cas de Covid dans l'effectif de l'USO début septembre.

Une rencontre que vous pourrez vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.