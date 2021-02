Nouvelle victoire à l'extérieur pour les Orléanais ! L'US Orléans se déplaçait au SC Lyon ce vendredi soir pour la 22e journée de National et s'est imposé 3 buts à 1 grâce à des buts de Perrin, Antoine et Soumaré. L'USO remonte 6e au classement avant de recevoir Saint-Brieuc mardi prochain.

National : l'US Orléans assure à l'extérieur face au SC Lyon et se relance dans la course à la montée

L'US Orléans se relance à l'extérieur après son élimination en Coupe de France au 8e tour la semaine dernière face à Romorantin. Les Orléanais se déplaçaient à Lyon ce vendredi soir pour affronter le SC Lyon lors de la 22e journée de National et se sont imposés 3 buts à 1 grâce à des buts de Gaëtan Perrin, Carnéjy Antoine et Issa Soumaré. L'USO se replace à la 6e du classement. Gaëtan Perrin a été étincelant avec un but et deux passes décisives.

Résumé de la rencontre

L'USO ouvre le score très vite sur pénalty à la 4e minute de jeu après une faute sur Issa Soumaré. C'est Gaëtan Perrin qui le transforme et permet aux Orléanais de mener 1 à 0. Les Lyonnais auraient pu réduire le score à plusieurs reprises mais suite à une erreur de la défense du SC Lyon, Perrin déborde, entre dans la surface et sert idéalement Carnéjy Antoine qui n'a plus qu'à ajuster. Les Orléanais rentrent aux vestiaires avec deux buts d'avance au tableau d'affichage.

La deuxième mi-temps est plus compliquée à négocier pour l'USO, avec la réduction du score de Fadlhoune. Derrière, Gaëtan Perrin, encore lui, déborde une nouvelle fois et sert en retrait Issa Soumaré, qui ajoute un nouveau but. Les Orléanais repartent donc de Lyon avec les trois points et se replacent à la 6e place du classement.

Prochain match à la maison contre Saint-Brieuc

Les Orléanais recevront Saint-Brieuc mardi à la Source pour un match en retard de la 21e journée de National, avant de nouveau recevoir Cholet samedi prochain pour la 23e journée du championnat. Des rencontres à suivre, comme chaque fois, en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.