National : L'US Orléans fait le job sur la pelouse du Puy-en-Velay (0-1)

On ne va pas se mentir, ce match entre l'US Orléans et le Puy Foot 43 n'était pas le plus sexy de l'année. Mais à vrai dire, on s'en fiche ! Sur la pelouse d'un adversaire quasiment condamné à la descente, les Jaune et Rouge étaient attendus au tournant après la grosse défaite du début de semaine contre Martigues. Qui plus est, Nicolas Usaï était contraint de repasser dans un système à trois suite aux nombreuses blessures dans l'effectif.

Kevin Fortuné ouvrait le score au quart d'heure de jeu sur un centre en retrait d'Andréas Hountondji. Malgré tout, les débats restaient équilibrés avec des Orléanais très prudents avec le ballon. En deuxième mi-temps, Orléans a laissé la possession à l'adversaire sans trop concéder. C'est à souligner : les coéquipiers de Saint-Ruf n'ont pas réussi à faire le break certes, mais ils ne se sont pas fait punir grâce à une belle solidarité. L'USO, avec cette victoire, respire un peu mieux et remonte à la 6ème place avec six points d'avance sur le premier relégable.

L'homme du match

Plutôt que de sortir une individualité, il faut surtout parler du bel état d'esprit collectif affiché par ce groupe. Un groupe miné par les blessures et par ce revers cinglant contre Martigues quelques jours plus tôt, mais qui est allé au mastique pour prendre les trois points.

La phrase du jour

"Ce soir, on passe la barre des 40 points. Il en manque quelques-uns pour toucher au but. On s'est remis la tête à l'endroit. L'équipe a eu beaucoup de caractère, vraiment. Un exemple ce soir : Vincent Viot. Il fait une boulette contre Martigues et il répond présent ce soir de fort belle manière. Nous n'avons pas été brillants mais nous avons été très bons dans le combat" se félicitait Nicolas Usaï.

Le chiffre du jour

10 : comme le nombre de buts inscrits par Kévin Fortuné, après sa nouvelle réalisation sur la pelouse du Puy-en-Velay.