National : l'US Orléans n'a plus le choix et doit prendre des points face à Bastia-Borgo

L'US Orléans n'a plus le choix. Les Orléanais, 16e en National sur 18 avec 6 points, doivent aller chercher leur première victoire à domicile cette saison et ça passe par un succès ce vendredi soir à la Source face à Bastia-Borgo, lanterne rouge du championnat. "C'est une obligation pour nous en tout cas de démarrer le match avec plus de concentration et plus d'attention et d'intensité", résume Xavier Collin le coach orléanais. "Il faudra donc plus de concentration, de communication et de rigueur" sur ce match insiste l'entraîneur puisque quatre défenseurs manquent à l'appel, suspendus (Diallo, Seba, Saint-Ruf et Mambo).

Une pression positive

Avec quatre défaites lors des cinq dernières rencontres, les Orléanais doivent casser cette spirale négative, autant en championnat qu'à domicile. "C'est une pression positive je dirais", pose Ismaël Keita, le milieu de terrain de l'USO, "on a à cœur de gagner ce match pour le club, pour le public et pour nous-même, pour monter aux gens qu'on est une équipe pro". Les débuts de saison sont un peu compliqués pour l'USO mais les joueurs ont envie de montrer "qu'ils ne sont pas à leur place", ajoute Ismaël Keita, "il faut le montrer sur le terrain qu'on a envie de montrer à tout le monde qu'on veut gagner le match".

Le coach, Xavier Collin, ne peut pas le contredire, et sait que "plus on va s'approcher du match, plus on sentira cette pression, car on a envie de bien faire mais on a la pression du résultat car Bastia-Borgo est en difficulté donc il a une pression supplémentaire". Mais jusqu'à ce jeudi, l'entraîneur n'a pas ressenti de pression particulière de la part de son groupe lors des entraînements. "Mais cette pression ne doit pas nous inhiber, au contraire, et doit nous permettre d'attaquer le match avec de la détermination et de l'engagement parce qu'en face il y aura du répondant", ajoute Xavier Collin.

Le groupe pour affronter Bastia-Borgo

En plus des quatre suspendus, le coach ne pourra pas compter sur Ibrahim Sangaré, blessé au genou. L'attaquant a passé une IRM, il attend les résultats et les nouvelles du docteur. De son côté, Timothé Nkada est toujours en reprise. A noter la première dans le groupe du jeune Lucas Bretelle, venu du groupe de la N3.

La compo probable :

L'Hostis - Goujon, Halby Touré, Dembi, Lapis - I. Keita, T. Keita, Souda - Ourega, Antoine, Benkaïd

Match à vivre en direct sur France Bleu Orléans

Comme tous les matches, la rencontre entre l'USO et Bastia-Borgo est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, dès 18h30 avec l'avant-match et le concours de pronostics. Coup d'envoi 19h.