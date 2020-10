National : l'US Orléans part à la conquête de nouveaux points à l'extérieur sur la pelouse de Saint-Brieuc

Après son match nul vendredi dernier face au SC Bastia (1-1) et le premier point pris à l'extérieur, les Orléanais veulent continuer sur leur belle lancée et enchaîner contre Saint-Brieuc ce mercredi. Ils affrontent le Stade Briochin, 13e de National à un point seulement de l'USO dans un match en retard de la 5e journée. "Il faudra avoir beaucoup de sang-froid, de l'envie, de l'engagement et de l'intensité contre Saint-Brieuc pour faire un bon résultat", affirme Bryan Teixeira, l'attaquant de l'USO. "C'est le plus important d'avoir de la solidarité et un bon état d'esprit pour enchaîner les bons résultats", continue celui qui est prêté par le Clermont Foot cette saison.

Un contexte différent par rapport au SC Bastia

Le contexte dans les Côtes-d'Armor sera forcément différent par rapport à l'ambiance de Bastia, un peu moins chaud sans doute. "Ça sera peut-être un peu moins hostile", affirme le coach Claude Robin, "parce qu'on sait qu'à Bastia c'est toujours difficile, même si ça s'est relativement bien passé".

"Ce qu'il serait bien, ça serait d'enchaîner trois bons résultats, parce qu'on a toujours fait deux et après on a perdu", pointe le coach de l'USO. "On a fait deux victoires et après on a perdu, une victoire et un nul puis on a perdu. Là, on est sur deux nuls donc il faut enchaîner un bon résultat", commente Claude Robin.

Après le SC Bastia, l'USO affronte un autre promu, le Stade Briochin, mais le coach ne voit pas les choses de la même manière : "Dans ce championnat, il n'y a pas de promu ou de petites équipes, il n'y a que des équipes qui se tiennent à très peu de choses. Il y a donc très peu de différences avec les équipes". Pour lui, "Saint-Brieuc est une équipe qui joue, qui sera aussi reposée parce qu'elle n'a pas joué la semaine dernière en championnat", commente-t-il, "elle fait quelques fois dans ses matchs 800 passes et tourne à 600 passes par rencontre en moyenne do, ce qui veut dire que c'est une équipe qui cherche à jouer en permanence et qui ne fait pas n'importe quoi".

Le groupe pour affronter Saint-Brieuc

Au niveau du groupe, Gaëtan Perrin est toujours blessé à la cheville, Stéphane Lambèse lui souffre de l'ischio-jambier et sera aussi forfait. En revanche, on note le retour de Nicolas Saint-Ruf et Djessine Seba, tous les deux suspendus le match dernier contre le SC Bastia.

On verra donc Loïc Goujon à droite en défense pour prendre la place de Stéphane Lambèse et Florian Lapis qui sera aligné à gauche en défense.

On devrait donc avoir cette composition :

L'Hostis - Goujon, Seba, Lybohy, Lapis - Demoncy, Keita, Talal - Soumaré, Antoine, Teixeira

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans

La rencontre entre le Stade Briochin et l'USO sera bien-sûr à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 19h30, avec le concours de pronostics et l'avant match. Coup d'envoi 20h.