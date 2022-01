National : l'US Orléans peut "basculer du bon côté" en cas de victoire face à Sedan

L'US Orléans joue, ce mardi, le premier de ses deux matchs reportés à cause du Covid-19. Une 17ème journée de National face à Sedan, 8ème du classement, qui peut permettre à l'USO d'enchaîner une troisième victoire de rang et ainsi se rapprocher de la première partie de tableau.

Confirmer l'embellie. Voilà la mission de l'USO ce mardi 25 janvier au stade de la Source face à Sedan. Une programmation inhabituelle, en début de semaine, justifiée par le report de la rencontre face aux Ardennais, initialement prévue le 7 janvier et comptant pour la 17ème journée de National, la dernière de la phase aller. Après sa deuxième victoire consécutive en National, contre Boulogne-sur-Mer vendredi, l'US Orléans, 13ème, a l'occasion de prendre ses distances avec la zone de relégation (Chambly, 15ème, n'est qu'à un point), mais aussi de se rapprocher du Top 10.

La décla'

La victoire contre les Boulonnais a d'ailleurs permis au groupe de prendre confiance après un début de saison difficile, selon l'entraîneur orléanais : "On sent que le groupe est en train de grandir, de se construire, il faut du temps, mais ça prend forme. Il faut confirmer ça par des résultats et des victoires pour continuer de franchir les paliers."

Et l'attaquant Ibrahim Sangaré confirme. "Les remplaçants peuvent rentrer et changer le match, comme Hicham (Benkaïd, Ndlr) vendredi et Esteban (Lepaul, Ndlr) à Bourg-en-Bresse, c'est la preuve que tout le monde est concerné", explique le n°27 orléanais.

Le groupe retenu pour affronter Sedan

Pour cette rencontre, Xavier Collin a convoqué 18 joueurs. On note le retour de suspension de Tidiane Keita, absent face à Boulogne-sur-Mer et celui de l'attaquant Timothé Nkada, légèrement blessé vendredi. Fred Dembi, un temps incertain à cause d'une gêne aux adducteurs est bien présent, reste à savoir s'il fera parti des 16 Orléanais inscrits sur la feuille de match.

Le 3-5-2 vu contre Boulogne pourrait faire son retour contre Sedan. Les pistons, Florian Lapis et Jimmy Halby-Touré (buteur), ont été très convaincants dans ce rôle de contre-attaquant. "_C'est vraiment le système pour Flo (Lapis, Ndlr) et Baïla (Diallo, ndlr). On va s'appuyer là dessus en deuxième partie de saison, même si on peut aussi jouer à quatre derrière. A nous d'utiliser ces deux systèmes en fonction des équipes que l'on va rencontrer prochainement"_, précise Xavier Collin.

Face aux Ardennais et l'efficacité de leur défense, 16 buts encaissés, l'apport offensif des deux latéraux orléanais pourrait permettre à l'USO d'amener un peu plus de danger. Une équipe de Sedan difficile à analyser, 8ème, avec des résultats en dents de scie, capable de battre Villefranche (2-1), candidat au podium, comme de tomber face à Bastia-Borgo (1-3), l'avant-dernier.

Du renfort en attaque toujours attendu

Deux joueurs à l'essai la semaine dernière, le milieu de terrain Junior Nzila et l'attaquant Franck Etoundi, n'étaient pas à l'entrainement ce lundi matin. "Aucune décision n'a encore été prise les concernant", affirme Xavier Collin, mais l'USO continue de s'activer pour trouver au moins un remplaçant à Carnéjy Antoine, transféré à Casa Pia Athlétique Club, au Portugal.

Pour sa première sous son nouveau maillot l'avant-centre a d'ailleurs cartonné : il a marqué et a été élu homme du match lors de la victoire de son équipe face à Porto B.

Match à vivre en direct et en intégralité

USO-Sedan, c'est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h30 avec l'avant-match et le concours de pronostics. Coup d'envoi 19h.