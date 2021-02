National : l'US Orléans peut (va) accrocher le bon wagon du championnat face à Saint-Brieuc

Pour Amine Talal et Issa Soumaré (au centre), les comptes sont faits : il faut absolument gagner contre Saint-Brieuc et espérer des faux-pas du Mans et de Cholet pour se hisser 3e du classement.

Après sa victoire vendredi soir un peu poussive face au SC Lyon, 3 buts à 1, l'US Orléans attaque son deuxième match sur les trois à jouer en une semaine. Les Orléanais reçoivent Saint-Brieuc à la Source ce mardi soir pour un match en retard de la 21e journée de National. Avec cette victoire vendredi, il en reste encore deux à glaner pour se positionner idéalement au classement avant de s'attaquer aux têtes fortes du championnat en mars.

"Si enchaîne, c'est sûr, on est troisième"

Les joueurs, le staff et le club sont conscients de ce tournant décisif dans la saison, "individuellement ou collectivement, tout le monde le sait", commence l'attaquant Issa Soumaré. "Si on enchaîne les deux victoires c'est sûr on est troisième et on va essayer de le faire", espère le Sénégalais. Le petit plus, c'est que les deux matches cruciaux sont à domicile, ce qui peut faciliter les choses. "C'est une grande chance de jouer à domicile et si on enchaîne les deux victoires, c'est top", glisse-t-il, souhaitant faire encore mieux que ses dernières prestations, auteur de trois buts en trois matches de championnat.

Jouer à domicile ne veut pas toujours dire victoire

Mais c'est peut-être le piège de se dire que jouer à domicile rapporte forcément une victoire et Claude Robin, le coach orléanais le sait. "Dans la tête de tout le monde, deux matches à la maison c'est deux matches gagnés, c'est ça le problème", soupire-t-il, "les matches ne sont jamais gagnés avant de les jouer et j'ose espérer que mon groupe sera concentré et réceptif pour accueillir cette bonne équipe de Saint-Brieuc". Parce que les Briochins restent sur cinq rencontres sans défaites, toutes compétitions confondues, si on compte comme match nul celui de Coupe de France du week-end dernier (perdu aux tirs aux buts contre l'US Montagnarde en 32e de finale).

Le point noir de cette équipe bretonne c'est qu'elle n'a pas encore gagné à l'extérieur cette saison en championnat. Il faudra s'appuyer sur ça pour la vaincre. "On sent bien que des choses peuvent se passer là, dans un sens comme dans l'autre, mais il faudra encore une fois s'assumer", ajoute Claude Robin. Il a raison dans le sens où, on le rappelle, Saint-Brieuc reste promu et l'USO a été reléguée de Ligue 2, il y a donc un statut à assumer.

Les Orléanais sont pour le moment 6e de National, à trois points du Red Star, 3e du classement. Les comptes sont simples : avec des cas de Covid dans leur effectif, les Parisiens ne pourront pas jouer leur match de ce mardi soir, en cas de défaite ou de match nul du Mans et de Cholet et si les Orléanais s'imposent, ils seront 3e de National, avec un match en retard. Voilà un vrai tournant.

Le groupe pour affronter Saint-Brieuc

L'équipe sera privée de Carnéjy Antoine, blessé après une entorse à la cheville. En revanche, retour dans le groupe de Yohan Demoncy et de Stéphane Lambèse.

On devrait donc voir cette équipe démarrer :

L'Hostis - Lambèse, Seba, Lybohy, Lapis - Demoncy, Talal - Perrin, Khalid, Coulibaly - Soumaré

Match à vivre en direct et en intégralité

La rencontre, comme toutes les autres, est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, dès 19h30 avec l'avant-match et le concours de pronostics. Coup d'envoi 20h à la Source.