National : l'US Orléans recrute un joueur offensif

L'US Orléans indique avoir recruté l'attaquant franco-sénégalais Karim Coulibaly pour la saison prochaine (National). A 27 ans, le joueur formé à Nancy et passé par le championnat néerlandais espère se relancer dans le Loiret.

L'attaquant Karim Coulibaly signe à l'US Orléans (National). Formé à l'AS Nancy Lorraine, où il a joué en Ligue 1 et Ligue 2 (jusqu'en 2017), il a passé deux saisons et demi à Willem II, club de D1 du championnat des Pays-Bas (zéro but inscrit en huit matchs).

Le franco-sénégalais de 27 ans, qui joue au poste d'attaquant/ailier gauche, a été prêté au club de Toulon en National 2 en janvier dernier, mais n'a joué qu'une seule rencontre. Coulibaly est recruté pour une saison à Orléans, relégué de Ligue 2 à National, cette saison.

"C'est un profil de gaucher, milieu gauche qu'on cherchait depuis le début", indique Boris Luce, directeur administratif de l'USO. Coulibaly qui évoluera donc sur le flan gauche de l'attaque orléanaise, est-il la dernière recrue de la saison ? "Cela dépendra des départs dans notre effectif" : en clair, si aucun autre joueur ne quitte l'USO, il ne devrait plus y avoir d'arrivée dans l’effectif. Orléans a déjà recruté neuf nouveaux joueurs cet été, en vue du lancement de sa saison le 21 août face à Laval à domicile.