National : l'US Orléans retrouve (enfin) le championnat face à Boulogne-sur-Mer

La mi-janvier est passée, mais l'US Orléans démarre seulement son année 2022. Après deux matchs reportés (Sedan et Concarneau) pour cause de Covid-19 dans l'effectif jaune et rouge, Loïc Goujon et ses coéquipiers reprennent la compétition, ce vendredi 21 janvier, au stade de la Source face à Boulogne-sur-Mer pour la 19e journée de National. Même si c'était il y a plus d'un mois, l'USO reste sur une victoire, à Bourg-en-Bresse.

"Un deuxième championnat qui commence", selon Xavier Collin

"C'était frustrant ce faux départ, mais la santé avant tout. On s'est préparés au mieux, malgré les circonstances difficiles et on va donner le maximum. Mais il n'y a pas d'excuses à avoir : on est prêt", lance Loïc Goujon, qui retrouve son ancienne équipe. "On a cette crainte d'avoir un petit trou au niveau du rythme, forcément", concède le milieu de terrain. "Le mieux c'est de l'avoir en deuxième mi-temps ou à l'heure des changements, comme ça si on est cuits on sort directement, c'est sûr que si ça arrive dès le début ça va être compliqué", complète le joueur de 26 ans.

L'entraîneur de l'USO, Xavier Collin compte lui s'appuyer sur cette longue interruption "pas toujours évidente à gérer", pour marquer une vraie cassure avec la première partie de saison : "C'est un deuxième championnat qui va démarrer. Le mot d'ordre ? Gagner. Pour ça, on doit s'appuyer sur nos valeurs : engagement, solidarité, détermination. On sait qu'on est capables de faire de très bonnes choses, mais il faudra d'abord s'appuyer sur notre solidité défensive et corriger notre principal défaut : l'inefficacité devant le but". Une victoire contre les Pas-de-Calaisiens permettrait surtout de se mettre en confiance avant d'aborder le match contre Sedan mardi et le déplacement périlleux à Concarneau le samedi 29 janvier.

Un adversaire qui va mal

En face, l'US Orléans a peut-être l'adversaire idéal pour se relancer, Boulogne-sur-Mer, lanterne rouge de National, qui a vu son dernier match (contre le Red Star) être reporté, également pour des cas de Covid dans son équipe. Mais Loïc Goujon se méfie : "j'ai eu des échos de joueurs encore là-bas, ils sont pas morts, donc ils sont dans l'optique de ramener des points. C'est une bête blessée." Boulogne-sur-Mer n'a gagné que deux rencontres cette saison. La dernière c'était le 10 septembre à Bastia-Borgo. Au match aller, dans le Pas-de-Calais, Boulogne-sur-Mer et l'USO s'étaient quittés sur un match nul 1-1.

Offensivement, l'US Orléans devra composer sans plusieurs de ses attaquants. Antoine Carnéjy est parti au Portugal, Fabien Ourega et Aymen Souda sont écartés, quant à Moussa Saydi, il est en instance de départ et ne figure pas non plus dans le groupe. Franck Etoundi s'entraîne jusqu'à la fin de la semaine avec le club avant de se voir proposer ou non un contrat. Selon le DG du club, Boris Luce, plusieurs attaquants sont pistés pour remplacer numériquement les départs, des pistes doivent se débloquer dans les prochains jours, voire dès ce week-end. Des prêts sont privilégiés.

Le groupe pour affronter Boulogne-sur-Mer

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Match à vivre en direct et en intégralité

USO-Boulogne sur Mer, c'est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h30 avec l'avant-match et le concours de pronostics. Coup d'envoi 19h.