National : l'US Orléans sans Benkaïd ni Goujon face à Villefranche-Beaujolais

L'US Orléans va tenter de poursuivre son sans fautes, huit matchs de suite sans défaite, lors de la 25ème journée de National ce samedi face à Villefranche-Beaujolais. Xavier Collin doit composer avec les suspensions d'Hicham Benkaïd et de Loïc Goujon. Cédric Yambéré est lui de retour de blessure.

Tidiane Keita et l'US Orléans vont devoir être plus inspiré offensivement que lors de leurs derniers matchs pour s'imposer face à Villefranche.

Encore du lourd pour l'US Orléans. Après avoir accroché le nul chez d'invincibles annéciens, Franck L'Hostis et ses coéquipiers se frottent ce samedi pour la 24ème journée de National, au stade de la Source, à un autre membre du top 5 : le FC Villefranche Beaujolais. Face à des Rhodaniens toujours candidats à la montée, l'USO devra à nouveau faire sans son maître à jouer Hicham Benkaïd, et se passer également des services du milieu de terrain Loïc Goujon, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le numéro 10 orléanais connaît (enfin) sa sanction, 15 jours après son exclusion face à Saint-Brieuc (0-0) : trois matchs de suspension. Après la rencontre face à Villefranche, il lui restera donc un match à purger, à Bastia Borgo.

Le groupe convoqué par Xavier Collin

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Xavier Collin fait appel à un groupe de 17 joueurs. On note le retour du défenseur central Cédric Yambéré, qui ne devrait pas débuter la rencontre, d'autant que le trio Seba-Saint Ruf-Mambo a fonctionné à merveille à Annecy. "On va voir avec lui, mais ça pourrait être prématuré de le remettre sur le terrain, en tous cas c'est une bonne chose de le récupérer surtout pour les matchs qui vont arriver", a confirmé l'entraîneur orléanais.

Jimmy Halby-Touré, absent de la feuille de match en Haute-Savoie car diminué par une blessure aux ischios-jambiers, pourrait retrouver sa place sur l'aile droite orléanaise. "C'est encore juste pour Jimmy, mais il vient de faire les deux derniers entraînements, on prendra une décision au dernier moment mais il est à disposition du groupe et c'est une très bonne chose" explique Xavier Collin.

Enfin, la surprise vient de la présence de Fabien Karl. Ecarté depuis la trêve hivernale, l'attaquant de 21 ans flambe en ce moment avec l'équipe réserve en N3, avec notamment une très bonne prestation face à Vierzon (victoire 3-1). L'ancien joueur de Nancy profite de l'indisponibilité de Timothé Nkada, toujours blessé et vient renforcer la ligne offensive de l'USO aux côtés d'Esteban Lepaul, Ibrahim Sangaré et Mohamed Cissé.

Au match aller, en septembre 2021, les Orléanais, rapidement réduits à 10, s'étaient inclinés 1-0.

USO-FC Villefranche Beaujolais en intégralité sur France Bleu Orléans

US Orléans - FC Villefranche Beaujolais, c'est à vivre en direct et en intégralité à 19h00 ce samedi sur France Bleu Orléans et francebleu.fr, depuis le stade de la Source.