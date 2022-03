National : l'US Orléans sans Halby-Touré ni Dembi à Avranches

L'US Orléans doit rebondir après un dernier match raté face à Cholet (0-0). L'USO, 11ème se déplace à Avranches, 13ème, ce vendredi pour gagner après plus d'un mois de disette. Jimmy Halby-Touré et Fred Dembi, diminués, ne font pas pas parti du voyage pour cette 27ème journée de National.

Après une dernière rencontre que Xavier Collin a jugé "indigne du National" face à Cholet (0-0), l'US Orléans doit corriger le tir pour la 27ème journée de National ce vendredi en déplacement à Avranches, le 13ème du classement. Les Loirétains n'ont plus gagné depuis le 14 février face au Red Star (1-0) et restent sur trois matchs nuls de rang hors de ses bases (dernière victoire à l'extérieur le 29 janvier à Concarneau). Mais l'USO compte bien finir le championnat à "une position honorable, c'est à dire une cinquième ou sixième place", annonce le milieu de terrain Ismaël Keita.

Trouver autre chose pour relancer la machine - Xavier Collin

Pour ce déplacement dans la Manche, l'entraîneur orléanais a convoqué 17 joueurs et doit de nouveau composer avec les blessés. Le latéral droit Jimmy Halby-Touré est toujours indisponible et manquera un deuxième match de suite. Au milieu, pas de Fred Dembi, gêné aux adducteurs. Pour remplacer l'ancien choletais, Xavier Collin a convoqué Yann Massombo, qui évolue d'habitude avec la réserve en N3 et qui n'avait plus fait partie du groupe professionnel depuis la victoire à Bourg-en-Bresse (0-1), le 10 décembre.

Malgré une alerte en début de semaine, Cédric Yambéré est bien là. Le défenseur central s'est entraîné normalement ce vendredi. Une dernière interrogation pèse sur Djessine Seba, qui pourrait devenir père dans les prochaines heures et donc manquer le déplacement en Normandie. Enfin, Nicolas Saint-Ruf fait son retour de suspension après une parenthèse internationale où le défenseur a connu sa première sélection avec la Guadeloupe face au Cap-Vert ce mercredi.

Xavier Collin, entraîneur de l'USO

"Quand on fait ce genre de performance (contre Cholet, Ndlr), ça redistribue un peu les cartes aux joueurs qui ont eu un peu moins de temps de jeu. Remettre un peu de concurrence aussi, même si, on le sait, il n'y en a pas beaucoup, de la concurrence. Il faut absolument trouver autre chose pour relancer la machine. Le système ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit. Ça peut permettre à tout le monde de repartir sur une autre dynamique."

Ismaël Keita, milieu de l'USO

"Ce qui se passe n'est pas normal, donc le coach nous a bougé et nous l'a fait comprendre. Il faut mettre plus d'intensité, plus de gaz ! Il faut aller chercher les trois points à Avranches avec les tripes. On ne peut pas se permettre de finir 14ème. On est Orléans, il nous faut au moins une place honorable : cinquième ou sixième. Si on y arrive, il y aura quand même des regrets en fin de saison, mais moins qu'en finissant 14ème."

Avranches- USO en intégralité sur France Bleu Orléans

Avranches - US Orléans, c'est à vivre en direct et en intégralité dès 18h30 ce vendredi sur France Bleu Orléans et francebleu.fr, depuis le stade René Fenouillère. Coup d'envoi à 19h.

Le match aller, en octobre au stade de la Source, avait accouché d'un triste 0-0.