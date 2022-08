National : l'US Orléans termine sa préparation sur un match nul contre Bourges

Une préparation en demi-teinte. Ce vendredi soir, pour le sixième et dernier match amical avant de reprendre le National, l'US Orléans a été tenue en échec par Bourges (1-1), qui joue en N2. Le bilan de la préparation : deux victoires, deux matchs nuls et deux défaites. "Ce match est à l'image de notre préparation, on se cherche encore un peu, résume l'entraîneur Xavier Collin. On aurait aimé mettre davantage d'intensité et d'engagement."

Cinq recrues titulaires

Au coup d'envoi sur la pelouse du stade de la Source, six nouveaux joueurs comme le gardien Vincent Viot ou le piston droit Brandon Agounon. L'ouverture du score est justement venue de ce dernier. L'ex-joueur de Bourg-en-Bresse a adressé une merveille de centre pour la tête de l'attaquant Esteban Lepaul (27', 1-0). Bourges a répliqué quelques minutes plus tard avec un but de la tête d'Edwin Maanane (36', 1-1).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Il faut régler les derniers détails entre l'équilibre défensif où on a pris beaucoup de buts dans la préparation (11 en six matchs) et l'attaque où on sent qu'on est capables de marquer à tout moment", analyse Xavier Collin. Pour le premier match de National le vendredi 12 août, les Guêpes vont affronter un gros morceau avec Concarneau, 4e la saison passée.