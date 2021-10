National : l'US Orléans toujours à la recherche de son déclic pour lancer son championnat

L'US Orléans doit confirmer en championnat après sa victoire la semaine dernière en Coupe de France face à Vineuil (1-0). L'USO reçoit Avranches ce vendredi soir à la Source pour la 11e journée de National, coup d'envoi 19h et doit s'imposer pour sortir de la zone de relégation (15e sur 18 avec 9 points).

Avranches reste sur une mauvaise série

Les Orléanais auront peut-être une occasion en or face à Avranches puisque les Avranchinais sont certes mieux classés que les hommes de Xavier Collin (11e avec 13 points), mais ils restent sur une très mauvaise série : trois défaites sur leurs trois derniers matches, dont une élimination au 5e tour de la Coupe de France la semaine dernière face à un club de R1, l'ASPTT Caen, aux tirs aux buts. "C'est une équipe qui reste sur une mauvaise série avec pas mal de buts encaissés", ajoute Xavier Collin, le coach de l'USO, "c'est sûr qu'elle est dans une période délicate mais tous les matches sont différents", tempère-t-il. "Il faudra appuyer là où ça fait mal" assure le coach, d'autant qu'il y a un vrai coup à jouer au classement en cas de victoire orléanaise ce vendredi soir, pour s'extraire de cette zone rouge si dangereuse.

Faire confiance à l'attaque orléanaise

Il y a du mieux, en tout cas, dans le groupe orléanais affirme Xavier Collin, "du sérieux comme toujours mais du mieux dans l'approche et sur l'aspect tactique par rapport à ce qu'on veut mettre en place". Il faut confirmer surtout devant, où les attaquants peinent à convertir leurs occasions. Et pourtant, le buteur de l'USO, Carnejy Antoine, se procure des occasions mais ne parvient pas à les mettre toujours au fond, "c'est vrai que j'ai un peu plus d'occasions mais en ce moment je ne suis pas chanceux devant le but", admet Carny qui parle d'une "petite période négative". Mais le numéro 7 orléanais avait déjà vécu une traversée du désert l'an dernier et avait réussi à sortir de cette spirale négative, "cette réussite va vite revenir", promet-il. "C'est sûr qu'à un moment on est moins naturel, on réfléchit un peu plus, chaque fin de match on repense aux actions, je regarde les vidéos et je me dis que d'habitude je ne fais pas ça comme ça", détaille l'international haïtien.

Le groupe pour affronter Avranches

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le défenseur expérimenté Cédric Yambéré est pour la première fois dans le groupe et fera jouer la concurrence derrière. Retour également de Timothé Nkada.

On pourrait donc se diriger vers cette composition de départ :

L'Hostis - Halby Touré, Mambo, Seba, Diallo - Goujon, Souda, T. Keita (ou Dembi) - Ourega, Antoine, Benkaïd

Match à vivre en direct et en intégralité

Comme chaque match, c'est une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h30 avec l'avant-match et le concours de pronostics, coup d'envoi 19h.