National : l'US Orléans veut confirmer face au FC Versailles

Enclencher une série de victoire. La réception ce vendredi au stade de la Source du FC Versailles (5e) pour la 4e journée de National doit permettre à l'US Orléans (6e) de confirmer. Le mot a été prononcé par Xavier Collin et Stone Mambo en conférence de presse d'avant match. Les footballeurs orléanais sont rentrés de Corse le week-end dernier avec le sourire et davantage de certitudes suite à leur premier succès de la saison. Pour autant, le discours de l'entraîneur de l'USO et du défenseur est ponctué de prudence. "Ne pas s'enflammer" a même lancé Stone Mambo.

Trois matchs pour une victoire et deux nuls, un seul but encaissé, sur le papier le début de saison de l'USO après trois journées de championnat est prometteur. "On monte en puissance mais cette première victoire à Bastia doit nous apporter beaucoup de confiance. Le plus dur reste de confirmer. Il ne faut pas s'endormir parce que ce championnat est très difficile", analyse Xavier Collin.

Confirmer dans le jeu, les attitudes et le résultat final - Stone Mambo, défenseur de l'US Orléans

Versailles, un vrai test

Auteur d'un bon début de saison, Versailles (deux victoires, une défaite) se pose en candidat pour le haut de tableau dans ce championnat de national. Champion de son groupe de National 2 la saison passée, demi-finaliste de la Coupe de France, le club francilien a signé un recrutement ambitieux cet été. "C'est une équipe qui a engagé des joueurs très expérimentés et de qualités. Quand on joue à domicile il est préférable de se concentrer sur nous-mêmes", souligne Xavier Collin.

En 2021, des investisseurs anglais ont racheté le FC Versailles. Mais le club a surtout été secoué par les révélations du Parisien mi-août. Le quotidien a affirmé que l'entraineur de Versailles serait au centre d'une enquête pour "atteinte à l'intimité de la vie privée » et « enregistrement d'image pornographique d'un mineur de 15 ans". Pour l'heure, Youssef Chibhi est maintenu à son poste.

Le groupe

Xavier Collin doit une nouvelle fois composer avec des absents. Brandon Agounon et Modibo Camara ne sont pas dans le groupe suite à un carton rouge reçu contre Nancy et Bastia.

