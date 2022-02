National : l'US Orléans veut poursuivre son ascension à Annecy

L'US Orléans peut-elle continuer à prendre de la hauteur au classement de National ? La tâche s'annonce compliquée lors de cette 23ème journée de championnat ce lundi à Annecy, candidat au podium et invaincu à domicile. Mais l'USO a des arguments : la confiance et sa série de matchs sans défaite.

11 points d'écart avec le troisième et 12 matchs à jouer. Pour entretenir l'infime espoir d'accéder aux barrages d'accession en Ligue 2, l'US Orléans va devoir soulever des montagnes. Ça tombe bien, la bande de Xavier Collin se déplace ce lundi 28 février en Haute-Savoie. Confrontation périlleuse avec le FC Annecy, quatrième (avec un match de moins), candidat déclaré au podium et toujours invaincu à domicile. Les Orléanais, neuvièmes et qui restent sur un nul 0-0 face au Stade briochin vont devoir s'accrocher pour entretenir leur belle série : sept matchs consécutifs sans défaite.

Comme si la tâche n'était pas assez difficile, les Loirétains devront composer avec la suspension de leur maître à jouer, Hicham Benkaïd, meilleur buteur et passeur du club cette saison (cinq buts et quatre passes décisives). La durée de l'indisponibilité de l'Alsacien n'est pas encore connue, mais elle devrait au moins être de deux matchs, après son carton rouge direct reçu contre Saint-Brieuc. Sans grande surprise, l'électron libre orléanais devrait être suppléé par Ibrahim Sangaré pour compléter le duo d'attaquants avec Esteban Lepaul.

Jimmy Halby-Touré incertain

Xavier Collin a convoqué 17 joueurs pour le déplacement en Haute-Savoie. Jimmy Halby-Touré fait partie du voyage, mais le défenseur était incertain ce dimanche et ne s'est pas entraîné avec le groupe. En cas d'absence, le poste de piston pourrait être occupé par Loïc Goujon, qui avait déjà assuré l'intérim lors de la victoire face au Red Star. Le milieu de terrain y était également positionné ce dimanche matin lors de la mise en place d'avant-match.

Si cette option est choisie, Ismaël Sangaré, Fred Dembi et Liamine Mokdad débuteront la rencontre au milieu de terrain. Le dernier nommé étant un cran plus haut, en soutien des attaquants, comme contre Saint-Brieuc ou le Red Star.

Trois buts concédés en 10 matchs à domicile pour Annecy

Alors faut-il aborder cette rencontre comme l'avait fait l'US Orléans à Concarneau, en étant costaud défensivement et clinique offensivement pour réaliser le hold-up ? Pas selon Florian Lapis, qui devrait retrouver une place de titulaire sur l'aile gauche : "C'est une approche différente, Annecy n'a pas le même style de jeu et évolue plus en contre que Concarneau". Son entraîneur, Xavier Collin, voit cette rencontre comme "un beau challenge face à une équipe extrêmement performante à domicile, avec seulement trois buts encaissés en dix matchs chez elle". Le FC Annecy reste en revanche sur une lourde défaite 3-0 sur la pelouse du Red Star.

Au match aller, l'USO et Annecy s'étaient quittés sur un match nul 2-2. Les Orléanais, menés 2-0 après un quart d'heure de jeu, avaient réussi à revenir au score grâce à Ibrahim Sangaré et Nicolas Saint-Ruf.

Annecy - USO à vivre sur France Bleu Orléans dès 20h00

FC Annecy - US Orléans, c'est à vivre en direct et en intégralité à 20h45 ce lundi sur France Bleu Orléans et francebleu.fr, avec l'avant-match et le concours de pronostics dès 20h00 depuis le Parc des Sports d'Annecy.