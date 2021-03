National : l'US Orléans veut croire en ses chances dans le choc face à Quevilly-Rouen

L'US Orléans peut frapper un grand coup ce lundi soir à la Source face au deuxième du championnat, Quevilly-Rouen. Les hommes de Claude Robin, pour le moment 4e de National, à un point du troisième et peuvent revenir à huit points des Normands en cas de victoire et remonter sur le podium.

C'est un choc qui devrait tenir toutes ses promesses. Les Orléanais, quatrièmes de National, accueillent Quevilly-Rouen ce lundi soir, le deuxième du championnat, à la Source pour la 25e journée de championnat. "On est attendu demain", commente le milieu de terrain Ismaël Keita, qui revient en force dans ce groupe, un temps écarté à cause de la forte concurrence qui règne au cœur du jeu. "Ce n'est pas une équipe au-dessus de nous mais elle n'a pas changé et reste très efficace", ajoute Ismaël Keita, mais rappelle "qu'on est chez nous et qu'on ne craint personne" affirme-t-il, annonçant la couleur à domicile.

L'USO est attendu, ça c'est certain, après cette belle série de matches sans défaites qui se poursuit en championnat. Les Orléanais restent en effet sur neuf rencontres sans revers et peuvent se rapprocher encore plus de la deuxième place car ils comptent un match en moins par rapport à Quevilly-Rouen et ne pointent qu'à 11 longueurs. "Il faut marquer le coup et avoir les crocs", résume Ismaël Keita.

Une équipe prenable, surtout en ce moment

De son côté, Quevilly-Rouen Métropole reste sur une défaite inattendue, face à Concarneau le 9 mars dernier et c'est d'ailleurs l'ancien orléanais Fahd El-Khoumisti qui a permis aux Bretons de s'offrir le deuxième de National. Comme un signe. Tous les Orléanais, même ceux qui sont partis, voudront prendre leur revanche du match aller. Les Normands sont tout de même solides à l'extérieur. Sur les cinq derniers matches, ils n'ont perdu qu'à deux reprises, face au Red Star et contre le SC Bastia qui sont des concurrents directs à la montée en Ligue 2. Orléans pourrait donc venir s'ajouter à cette liste de prétendants à la montée qui ont fait tomber QRM loin de ses terres.

"C'est un match au sommet", ajoute Claude Robin, le coach orléanais, "la deuxième place se joue ce lundi". "Les ingrédients à mettre restent l'envie et la générosité" selon lui et il faudra être aussi bien en place que face à Avranches en début de semaine dernière. "Il faudrait copier Concarneau (qui a gagné contre QRM) et se montrer aussi solidaire qu'à Avranches", conclut Claude Robin qui souhaite s'appuyer sur la prestation honorable du match aller malgré la défaite en terre normande.

Le groupe pour affronter Quevilly-Rouen

Retour dans le groupe de Stéphane Lambèse, qui revient de blessure et de Nico Saint-Ruf, qui a purgé son match de suspension. L'attaquant Moussa Seydi souffre toujours d'une déchirure à la cuisse et Hicham Benkaïd est encore trop juste pour intégrer le groupe.

Match à vivre en direct et en intégralité

La rencontre entre l'USO et Quevilly est à vivre, comme chaque fois, en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h15. Nous serons dans les tribunes avec notre consultant Joël Germain et on vous attend pour le traditionnel concours de pronostics.