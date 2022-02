National : l'US Orléans veut entretenir la flamme face au Red Star

Ne pas briser sa série d'invincibilité, ni le cœur de ses supporters. Voilà la mission de l'US Orléans pour cette 21ème journée de National jouée au soir de la Saint-Valentin. Les Loirétains, 10èmes, accueillent au stade de la Source, le Red Star, 14ème, qui ne compte que trois points d'avance sur la zone de relégation. Après leur match nul à Chambly (2-2), les hommes de Xavier Collin veulent retrouver la victoire pour tirer un trait quasi-définitif sur la lutte pour le maintien et se concentrer davantage sur une folle remontée vers le haut du classement.

"C'est un championnat très compliqué, il faut être régulier, on voit bien que tout le monde peut battre tout le monde. On est sur une bonne dynamique, on veut l'entretenir, à nous de mettre les ingrédients nécessaires. On ne regarde pas ce que font les autres, mais c'est sûr qu'une victoire face au Red Star permettrait de regarder définitivement vers la haut", confirme l'entraîneur orléanais.

Quel Red Star face à l'USO ?

De leur côté, les joueurs d'Habib Beye continuent de souffler le chaud et le froid en championnat. En 2022, ils comptabilisent deux défaites (face à Laval et Chambly), un match nul face au Stade briochin et une victoire à Boulogne-sur-Mer. "Le Red Star, c'est une équipe très performante à l'extérieur, qui a un gros potentiel offensif : Ba a marqué 11 buts, Durant 8. Il y a de la qualité mais pas toujours d'efficacité, on va devoir être prudent. Il faut qu'on trouve un juste équilibre entre notre volonté d'attaquer, de mettre de l'intensité et du rythme mais aussi bien défendre", détaille Xavier Collin.

Au match aller, l'US Orléans s'était inclinée 1-0 au stade Bauer face au Red Star, sur un but de Cheick Ndoye.

Le groupe orléanais

Xavier Collin a convoqué 18 joueurs pour cette rencontre face aux Franciliens. Première apparition dans le groupe de la recrue du mercato d'hiver Mohamed Cissé. L'entraîneur orléanais doit toujours faire sans Timothé Nkada, blessé, ni le jeune Théo Ahilé, lui aussi touché physiquement.

Mais c'est surtout défensivement que des questions se posaient à la veille du match. Djessine Seba est suspendu et Cédric Yambéré seulement en phase de reprise après sa blessure contractée avant la victoire contre Sedan. Se dirige-t-on quand même vers un système défensif en 3-5-2 ? Si oui, un milieu de terrain pourrait être aligné aux côtés de Stone Mambo et Nicolas Saint-Ruf, à savoir Ismaël Keita ou Loïc Goujon, qui ont déjà dépanné à ce poste.

USO-Red Star à vivre sur France Bleu Orléans

US Orléans-Red Star, c'est à vivre en direct et en intégralité à 18h30 ce lundi au stade de la Source sur France Bleu Orléans et France Bleu.fr, avec l'avant-match et le concours de pronostics dès 18h10.

