L'US Orléans doit oublier la défaite frustrante de lundi soir et ramener une victoire de son déplacement au Red Star ce vendredi soir pour la 26e journée de National. Il n'est jamais évident d'aller gagner au stade Bauer mais les Orléanais ont les armes et voudront effacer le cauchemar normand.

National : l'US Orléans veut oublier Quevilly et se remettre dans la course à la montée au Red Star

Mettre de côté les faits de jeu et la défaite de lundi soir face à Quevilly-Rouen pour avancer. L'US Orléans se rend en région parisienne ce vendredi soir pour affronter le Red Star, 5e du championnat et avec le même nombre de points que l'USO, pour le compte de la 26e journée de National. "Il y avait un petit mal de tête en se levant le lendemain matin et en arrivant à l'entraînement mais je pense que tout le groupe a bien compris qu'il restait dix matches, qu'il fallait réagir dès ce vendredi, qu'il y avait aussi Annecy et Bastia derrière donc il n'y a pas le temps de trop se prendre la tête", affirme Gaëtan Perrin, buteur lundi soir contre Quevilly.

Tout reste faisable pour les Orléanais. Les première et deuxième places restent délicates à aller chercher mais il suffit juste de ne pas louper la marche contre le Red Star ce vendredi pour rester dans la course à la troisième marche du podium. "On est vraiment très bien placé pour cette troisième place, parce que les deux premières restent compliquées à aller chercher", confirme le buteur orléanais, "après si à la fin de la saison on monte en passant par les barrages, la finalité sera la même que si on avait fini dans les deux premiers donc pour moi ça ne change rien".

L'objectif de la remontée en Ligue 2 reste largement abordable, mais ça passe par une victoire contre un concurrent direct, mais "avec tout le groupe, on reste très concentré sur notre objectif qui est la montée", ajoute Gaëtan Perrin. En face, le Red Star tourne bien en ce moment, avec deux victoires, deux nuls et une seule défaite en cinq rencontres de championnat. Le bilan passe même à cinq victoires et deux nuls toutes compétitions confondues.

"Une équipe redoutable"

"Ça sera l'un des matches les plus compliqués sur cette fin de saison, voire le plus compliqué", met en garde Gaëtan Perrin, car le Red Star est une équipe joueuse, très physique aussi et il est toujours difficile de s'imposer à Bauer. "C'est une équipe plus complète que Quevilly, pour moi", estime le coach Claude Robin, "qui a beaucoup d'atouts, qui est solide, athlétique et qui sait jouer au football, donc c'est une équipe redoutable". Il mise tout sur le mental, "il faudra qu'on soit présent mentalement" détaille-t-il, car "si on vient prendre notre revanche, pas contre le Red Star mais contre le sort, là ce sera intéressant". Il faut donc que les Orléanais mettent de côté leur frustration et aillent chercher et sécuriser au moins cette troisième place, synonyme de barrages pour l'accession en Ligue 2.

Mais on l'a dit, il n'est jamais simple de jouer au Red Star, quand on se souvient la venue de supporters parisiens lors du match de Coupe de France face à Lens en fin de rencontre. "On sait qu'au Red Star, il y a un environnement défavorable, mais si on commence à pleurer sur ce sort-là, on est mal", glisse Claude Robin, "il faut aller là-bas décidé et l'esprit dégagé de tout ça".

Le groupe pour affronter le Red Star

Le milieu de terrain Amine Talal, suspendu après son double jaune reçu lundi soir face à Quevilly-Rouen, n'est pas dans le groupe, tout comme Moussa Seydi, encore blessé et Karim Coulibaly, choix du coach.

Match à suivre en direct et en intégralité

Comme toutes les rencontres, Red Star/USO sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 19h30, avec l'avant-match et le concours de pronostics. Coup d'envoi 20h au stade Bauer de Saint-Ouen.