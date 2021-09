National : l'US Orléans veut poursuivre sa série d'invincibilité à l'extérieur face au Red Star

Comment va se comporter le Red Star sur une vraie pelouse à domicile et non pas un terrain synthétique très usé ? C'est la question que se posent les joueurs et le staff de l'US Orléans avant la rencontre de clôture de la 5e journée de National ce lundi face au Red Star au stade Bauer. "Ça va me faire drôle", sourit le milieu orléanais, Loïc Goujon, ancien joueur du Red Star, "mais c'est tant mieux parce que c'était un peu vieux quand-même". Il sait très bien que ce terrain avantageait très largement les Franciliens, ce qui sera totalement différent ce lundi soir. "Pour nous aussi c'est une bonne chose de jouer sur un terrain en pelouse", ajoute Xavier Collin l'entraîneur orléanais, "sur l'ancien terrain c'était compliqué pour produire du jeu donc à nous de nous en servir et mettre en application ce qu'on a travaillé cette semaine".

Une équipe en difficulté

Le Red Star est en souffrance en ce début de championnat, avec trois défaites et une seule victoire en quatre journées, ce qui fait trois points en quatre matches. C'est peu pour une équipe qui souhaite jouer les premiers rôles en National encore cette saison. Mais "c'est une grosse écurie", rappelle le coach orléanais, "c'est une équipe qui n'est pas à la hauteur ses espérances et pourtant elle a fait un match plus que correct à Saint-Brieuc (défaite 1-2 à l'extérieur, ndlr), c'est aussi une équipe qui manque d'efficacité", résume Xavier Collin.

Un match donc important pour les deux équipes, surtout pour l'USO si elle veut creuser l'écart et un peu plus enterrer le Red Star. "Ça peut aussi nous permettre de récupérer les points perdus, de Boulogne et de Chambly", affirme le capitaine orléanais Loïc Goujon.

Les Orléanais peuvent s'appuyer sur leur belle série à l'extérieur, une victoire contre Laval et un nul à Boulogne où l'USO pouvait largement revenir avec une victoire et avait rendu la meilleure copie de la saison. "C'est paradoxal parce que le contenu de nos matches à l'extérieur ont été très bons avec beaucoup de sérénité et beaucoup de maîtrise, alors qu'à domicile c'est tout l'inverse", argumente Xavier Collin. Le groupe est jeune et "il a envie de bien faire" complète le coach, "on se met un peu trop de pression à domicile et quand on est à l'extérieur on n'a pas cette pression-là".

Le groupe pour affronter le Red Star

Il faudra faire sans Carnéjy Antoine toujours suspendu et sans Carl Fabien, touché à la cuisse. On note le retour dans le groupe de Moussa Seydi et l'apparition, pour la première fois de la recrue Ibrahim Sangaré. Fabien Ourega est trop juste.

On devrait donc avoir la composition suivante :

L'Hostis - Halby Touré, Saint-Ruf, Mambo, Diallo - T. Keita, Goujon, I. Keita - Nkada, Talal, Lepaul

Match à vivre en direct et en intégralité

Comme chaque rencontre de l'USO, celle face au Red Star est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 20h30 avec notre consultant Joël Germain. Coup d'envoi 21h.