National : l'US Orléans veut soigner sa dernière à la maison avant la trêve face au FC Sète

L'US Orléans veut se faire plaisir et faire plaisir au public pour son dernier match à la maison avant la trêve. Les Orléanais reçoivent Sète ce vendredi soir à la Source pour la 15e journée de National et veulent retrouver le goût de la victoire. Défaits à Poitiers au 8e tour de la Coupe de France le week-end dernier et à Châteauroux il y a deux semaines en terre berrichonne, les hommes de Xavier Collin veulent rebondir et s'imposer à domicile pour recoller au classement. "On est de nouveau dos au mur après une bonne série", commence le coach orléanais, "après la claque reçue à Châteauroux et l'élimination en Coupe de France contre Poitiers, on se doit de réagir".

L'USO bien à domicile

Face à Sète, l'USO devra montrer une motivation sans faille devant son public pour la dernière fois de l'année civile à domicile. "Sans avoir fait de grandes performances, on a montré des choses intéressantes à domicile et on attend une grosse performance encore une fois", pointe Xavier Collin, qui espère une grosse prestation de ses attaquants. "On le dit souvent, c'est souvent l'efficacité qui nous a fait défaut à domicile pour pouvoir être encore plus performant", affirme l'ancien technicien d'Epinal. Pour le moment, les Orléanais n'ont perdu qu'une seule rencontre à domicile, face à Chambly (0-1), ont inscrit 8 buts et en ont encaissé 4. L'USO reste tout de même bien accroché à ce ventre mou du classement, à la 12e place en 14 journées.

"Contre Annecy on a fait une belle prestation, même si l'entame du match était catastrophique mais on est revenu au score en étant mené 2 à 0", ajoute le buteur orléanais Hicham Benkaïd, "il faut s'appuyer sur ce genre de match où il faut pousser et se projeter pour gagner le match". Les Orléanais sont toujours dans l'attente d'un match de référence cette saison à la Source pour trouver un rythme de croisière. "On n'est pas bénis dans le bon sens, comme quand on réalise une bonne prestation mais qu'on n'est pas récompensé, on fait des poteaux, on reçoit des cartons rouges en début de match, on n'a pas été gâté", constate celui qui est nommé pour le trophée du meilleur joueur de National du mois de novembre. De son côté, Sète occupe la 11e place du classement et reste sur trois victoires consécutives en championnat.

Le groupe pour affronter le FC Sète

Pas de Loïc Goujon, suspendu, Ismaël Keita, blesséni Djessine Seba, choix du coach. On pourra compter en revanche sur le buteur Ibrahim Sangaré de retour dans le groupe après sa blessure lors de son arrivée.

On pourrait donc avoir cette composition de départ :

L'Hostis, Halby-Touré, Saint-Ruf, Yambéré, Diallo - Souda, Dembi, T. Keita - Ourega, Benkaïd, Nkada

Match à vivre en direct et en intégralité

Comme toutes les rencontres, le match entre l'USO et le FC Sète sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h30 ce vendredi. Coup d'envoi 19h.