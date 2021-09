National : l'US Orléans y croit et veut se relancer à Villefranche-Beaujolais pour la 8e journée

Il faut absolument s'imposer pour retrouver la confiance. L'US Orléans se rend à Villefranche-sur-Saône ce vendredi pour la 8e journée de National et le club orléanais compte bien relever la tête après son match nul arraché face à Annecy il y a une semaine. Mais ce ne sera pas simple face à cette équipe caladoise qui est co-leader du championnat avec 15 points et qui, surtout, n'a pas encore perdu un match de la saison (4 victoires et 3 nuls).

La zone de relégation, pas la place de l'USO

"On sait aujourd'hui comment c'est difficile de gagner des matches, qui plus est à domicile", pose le coach Xavier Collin, "donc oui on est dans l'obligation de s'imposer à l'extérieur mais on a toujours cette idée-là, d'aller quelques soit l'adversaire, d'y aller pour gagner, ça ne change pas notre philosophie". Il faut sortir de cette zone de relégation parce que "ce n'est pas la place de l'USO", rappelle l'entraîneur.

Le coach et son staff ont échangé toute la semaine avec les joueurs affirme Xavier Collin en conférence de presse d'avant-match ce jeudi, "pour comprendre quels sont les maux et quels sont les problèmes pour qu'on puisse travailler dessus". Aujourd'hui, ce n'est pas le travail et l'investissement des joueurs qui est mis en cause mais les résultats avancent notamment les Drouguis qui ont publié un communiqué ce jeudi pour "boycotter le match face à Villefranche". "Quand il n'y a pas de résultats, c'est sûr qu'aujourd'hui on ne peut pas être satisfait", répond le coach, "mais vous avez votre analyse en disant que le coach est menacé, c'est l'analyse que vous avez faites (les journalistes, ndlr), mais c'est quand on regarde uniquement les résultats, nous le staff quand on regarde et qu'on analyse les matches, on s'intéresse aux contenus et ils sont, pour la plupart, intéressants", ajoute-t-il. "Il faut aussi regarder le contenu des matches, c'est ce qu'on s'attache à faire, nous, pour redonner confiance à nos joueurs, contrairement à vous", estime Xavier Collin.

Etre patient

"Il faut être patient", résume le défenseur orléanais Nico Saint-Ruf, "même si je sais que dans le foot la patience c'est compliqué, les gens qui veulent qu'on gagne tous les matches 5-0, ça ne se passe pas toujours comme ça". À force de travail, "ça finira forcément par payer", conclut celui qui était capitaine vendredi dernier face à Annecy. Il faut rappeler qu'en étant mené 0-2 au bout de vingt minutes, les Orléanais ont su montrer du caractère et sont revenus dans la partie. Après trois défaites de suite et en étant en difficulté au bout de vingt minutes dans le quatrième match, les joueurs auraient pu baisser les bras mais ils ne l'ont pas fait et sont revenus, au contraire, au forceps, montrant que le travail paye. Nous, on y croit.

Le groupe pour affronter Villefranche-Beaujolais

Le milieu offensif Aymen Souda est bien qualifié cette fois-ci pour disputer ses premières minutes. Il devrait démarrer titulaire au milieu de terrain. Timothé Nkada et Ayman Ouhatti sont toujours blessés.

On devrait donc avoir cette équipe au coup d'envoi :

L'Hostis - Halby-Touré, Seba, Saint-Ruf, Lapis - Goujon, Dembi, Souda - Ourega, Antoine, Benkaïd

Match à vivre en direct et en intégralité

La rencontre entre Villefranche et l'USO est à vivre, comme chaque rencontre, en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h30 avec l'avant-match et votre concours de pronostic. Coup d'envoi 19h.