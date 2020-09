National : l'USO doit retrouver du rythme et éviter le match piège face au SC Lyon pour la 6e journée

Enfin, l'USO va refouler une pelouse de football. Deux semaines après son dernier match face à Bastia-Borgo à la Source (victoire 3-0), les Orléanais reçoivent le SC Lyon ce vendredi à la Source pour la sixième journée de National. "On est toujours content de retrouver la compétition", souriait le coach Claude Robin ce jeudi en conférence de presse. On sait que deux semaines sans jouer, c'est long, mais le travail a été fait pour compenser ce manque de terrain. "La semaine dernière a été intense, comme on n'avait pas match on a pu pousser un peu et on a beaucoup bossé", estime de son côté Stéphane Lambèse en conférence de presse.

Mais le Covid reste omniprésent, surtout dans la tête des joueurs et de l'entraîneur. "La première semaine, on n'avait pas tellement la tête à Lyon", détaille Claude Robin, "on se disait, qu'est-ce qui va se passer mais on s'est remis cette semaine dans le quotidien".

Un match piège

Ne pensez donc pas que l'USO a préparé son match depuis deux semaines. D'autant que, sur le papier, affronter une équipe de Lyon, 17e de National et avec aucun match gagné, paraît simple comme ça mais ressemble plutôt à un match piège. Ce que confirme Claude Robin d'ailleurs : "Le match piège par excellence car je suis sûr que cette équipe vaut beaucoup mieux que ça", estime-t-il. "Elle a pris un mauvais début et s'est rassuré le dernier match (face à Créteil 0-0, ndlr). Ce sont des joueurs de qualité qui sont dans cette équipe, elle est très solide et qui n'est pas à sa place dans ce championnat donc espérons qu'on ne les réveille pas", sourit le coach.

"Lyon, c'est toujours une équipe avec de bons joueurs", commente Stéphane Lambèse. "Cette année, ils ont de bons joueurs mais ça prend pas forcément, donc il faut se méfier de cette équipe parce qu'on sait qu'ils peuvent se relancer et je n'ai pas envie qu'ils viennent se relancer à la Source", complète le défenseur.

Le même groupe que face à Bastia-Borgo

Au niveau du groupe, c'est le même que face à Bastia-Borgo, sauf qu'Amine Talal remplace Yohan Demoncy, qui joue avec la réserve ce week-end pour avoir plus de temps de jeu. "Yohan s'est blessé, puis il y a eu le Covid, il a besoin de temps pour regagner de la confiance et du temps de jeu mais on va avoir besoin de tout le monde", affirme Claude Robin, surtout avec le gros mois d'octobre qui attend les Orléanais. Issa Soumaré s'est retrouvé au sol et boitait un peu à la fin de l'entraînement ce jeudi mais il devrait être présent dans le groupe confirme le coach.

La composition probable

L'Hostis - Talal (ou Thiam), Saint-Ruf, Seba, Lybohy, Lambèse - Goujon, Keita - Perrin, Soumaré, El-Khoumisti

Remplaçants : Vermot, Teixeira, Antoine, Marchadier, Thiam (ou Talal)

Rencontre à vivre sur France Bleu Orléans

Le match est bien-sûr à suivre ce vendredi soir en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, dès 19h30.