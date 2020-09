National : l'USO s'impose 3/1 face à Avranches pour la quatrième journée

L'USO se relance ! L'US Orléans affrontait Avranches ce mardi soir au stade de la Source dans un match en retard de la 4e journée de National, reporté à cause des cas de Covid au sein de l'effectif orléanais début septembre. Les Orléanais se sont imposés 3/1 avec des buts de Perrin (deux fois) et Talal.

Résumé de la rencontre

Les Orléanais commencent bien la rencontre avec un pressing haut et une belle envie sur le terrain. Malgré ce beau début, ils encaissent les premiers un but sur coup-franc avec Julien Anziani qui essaye de trouver une tête dans la surface orléanaise et le portier de l’USO laisse passer le ballon sur une incompréhension. Les Orléanais sont donc menés 1-0 au bout de 18 minutes de jeu. Il faut attendre la 39e minute pour voir l’USO égaliser, encore sur penalty d’une belle panenka de Gaëtan Perrin. Les 22 acteurs rentrent au vestiaire avec un score d’un but partout.

Doublé de Gaëtan Perrin

En seconde période, Gaëtan Perrin a doublé la mise à la 63ème minute, et inscrit un but d'une frappe en demi-volée sur une passe d'Amine Talal. Et sur une contre-attaque, Perrin (encore lui !) a fait le show quelques minutes plus tard, dribblant et délivrant une passe en retrait décisive pour le jeune Amine Talal.

Battu 2-1 à Cholet vendredi, dans un match très décevant, les orléanais se rattrapent (un peu) devant leur public et remontent au classement du championnat de National : l'USO est 10ème ce mardi soir (avec un match en retard à jouer encore).

Prochain match face à Annecy, encore à domicile

L'USO a encore un peu de temps pour préparer son prochain match, face à Annecy ce lundi 5 octobre, pour la 8e journée. Match au stade de la Source à 20h45, devant son public à nouveau, que vous pourrez suivre en direct en intégralité sur France Bleu Orléans.