National : l'USO s'impose 3/0 face à Bastia Borgo pour la troisième journée

Les Orléanais tiennent enfin leur première victoire ! L'USO s'est imposé XX face à Bastia-Borgo ce jeudi soir au stade de la Source pour la troisième journée de National, grâce à des buts de Fahd El-Khoumisti, Issa Soumaré et Carnéjy Antoine.

L'USO remonte à la 9ème place au classement.

Le résumé de la rencontre

Après une domination bastiaise dans le premier quart d'heure, l'USO a réussi à inverser la tendance, et à se créer plusieurs situations intéressantes, jusqu'à ce but de Fahd El-Khoumisti à la 29ème minute : le numéro 9 orléanais ouvre le score et inscrit le premier but de l'USO depuis le début de la saison de National. Quelques minutes après, le remuant Gaëtan Perrin, aurait pu doubler la mise mais sa frappe frôle le cadre corse. A la mi-temps, Orléans mène 1/0.

En seconde période, l'USO a dominé les Bastiais. Issa Soumaré a marqué à la 59ème de la tête, sur un coup-france de Lambèse. Et en fin de match, à la 88ème, le nouveau, entré en jeu quelques instants auparavant Carnéjy Antoine ex attaquant de St-Pryvé st-Hilaire en National 2) a inscrit son premier but sous les couleurs orléanaises ! Les 2010 spectateurs pouvaient exhulter : enfin une victoire orléanaise ! Avec une mention spéciale pour Gaëtan Perrin, très bon ce jeudi soir.

Prochain match face à Avranches

Les Orléanais se tournent maintenant vers la prochaine journée de National. Ils affronteront Avranches ce lundi à la Source pour la quatrième journée de championnat. Match à 20h. Ce sera une rencontre à suivre bien évidemment sur France Bleu Orléans en direct et en intégralité.