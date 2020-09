National : l'USO sombre face à Cholet et perd 2-1 pour la 7e journée

L'USO affrontait le SO Cholet ce vendredi soir au stade Omnisport de Cholet et rentre avec une défaite 2 buts à 1, Issa Soumaré a marqué sur penalty. Les Orléanais descendent donc 16e au classement de National et doivent vite relever la tête face à Avranches mardi prochain.