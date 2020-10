National : l'USO s'incline 3-1 face à Quevilly-Rouen pour la 9e journée

Après sa brillante victoire 6-1 face à Annecy en début de semaine, les Orléanais se frottaient ce vendredi soir à Quevilly-Rouen, 4e de National avant cette 9e journée. Ils se sont inclinés 3 buts 1 au stade Robert-Diochon avec un but signé Carnéjy Antoine. L'USO redescend 9e au classement.

Résumé du match

La rencontre est très fermée dans les premières minutes, les deux équipes ne se créent pas d'occasions. Il faut attendre la 15e minute de jeu pour voir Djessine Seba se faire expulser après un contact avec Lucas Toussaint le joueur de Quevilly-Rouen. Réduits à dix à 30 minutes de la fin de la première mi-temps, les Orléanais subissent et encaissent un but à la 34e minute de jeu sur une belle action collective de QRM, avec Andrew Jung et Ottmane Dadoune à la finition. Le premier sert son coéquipier dans la surface de réparation et le second n'a plus qu'à ajuster Franck L'Hostis.

Les soucis se poursuivent pour l'USO trois minutes plus tard. Le capitaine orléanais, Franck L'Hostis, relance mal et donne la balle directement à Dadoune qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets. 2-0 au tableau d'affichage à moins de 10 minutes de la mi-temps.

Finalement, un éclair de génie venu de Gaëtan Perrin, qui glisse la balle dans le profondeur pour Carnéjy Antoine, permet à l'ancien Pryvatain de réduire le score. 2-1 donc à la mi-temps entre QRM et l'USO.

Malgré une belle résistance des Orléanais, ils encaissent un nouveau but à la 79e par Andrew Jung, le meilleur buteur du championnat qui s'offre un 8e but dans la saison.

Défaite donc 3 buts à 1 pour l'USO qui doit vite relever la tête.

La réaction du coach Claude Robin à la fin du match

Prochaine rencontre face au Red Star à domicile

Pas de repos pour l'USO qui va enchaîner dès ce mardi 13 octobre à la Source avec la réception du Red Star. Match à 20h, qui sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.