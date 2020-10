National : match nul frustrant 1-1 pour l'USO face au Red Star pour la 10e journée

Pas de victoire pour l'USO à la maison. Les Orléanais recevaient le Red Star ce mardi soir à la Source pour le compte de la 10e journée de National. Ils ont fait match nul 1-1 avec un but de Yohan Demoncy. Les Parisiens ont fini à 10 après l'expulsion de Karamoko. L'USO est donc 9e au classement.

Un match nul frustrant pour les Orléanais qui recevaient le Red Star ce mardi soir à la Source pour le compte de la 10e journée de National. Ils ont fait match nul 1-1 avec un but de Yohan Demoncy, le premier pour lui cette saison. Le Red Star a fini à 10 après l'expulsion d'Hamadou Karamoko à la 55e minute. L'USO est donc 9e au classement.

Résumé du match

Ce sont les joueurs du Red Star qui sont dangereux les premiers avec un belle frappe de Maxime Sivis, le défenseur parisien, qui oblige Franck L'Hostis à se coucher pour capter cette balle. Ensuite, la partie s'équilibre et il faut attendre trente minutes pour voir Carnéjy Antoine placer une tête qui fini au-dessus de la cage de Paul Charruau.

A la 43e minute de jeu, sur une très belle action collective, enclanchée par Yohan Demoncy, Amine Talal trouve sur le côté droit Bryan Teixeira, qui centre en retrait pour Demoncy qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Ça fait donc 1 à 0 pour l'USO à la mi-temps.

En début de deuxième mi-temps, les Orléanais se font surprendre sur corner avec l'égalisation du capitaine Edouard Daillet. Il s'est élevé plus haut que tout le monde pour permettre à son équipe de recoller à la marque. Ça fait donc 1-1 à la 49e minute. Seulement six minutes plus tard, les Parisiens sont à dix après l'expulsion suite à un deuxième jaune reçu par Hamadou Karamoko.

Malgré cette supériorité numérique, les Orléanais n'arrivent pas à concrétiser leurs occasions de but. Il y a bien eu ces tentatives d'Issa Soumaré, de Gaëtan Perrin ou encore d'Amine Talal mais rien ne rentre. L'USO rentre donc aux vestiaires avec un match nul et perd deux points.

Les réactions après le match

Prochaine rencontre face au FC Montlouis en Coupe de France

L'USO ne retrouvera pas tout de suite le championnat et jouera le 5e tour de Coupe de France ce samedi à 18h face au FC Montlouis, près de Tours, en Indre-et-Loire.

Le prochain match de championnat sera un déplacement en Corse, au SC Bastia pour le compte de la 11e journée de National.