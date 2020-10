National : l'US Orléans ramène un nouveau point à l'extérieur face au Stade Briochin

La série se poursuit à l'extérieur pour l'US Orléans. Les Orléanais se déplaçaient à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor ce mercredi soir pour un match en retard de la 5e journée de National. Ils ont fait match nul, 0-0 dans un match terne et sans grosses occasions orléanaises. L'USO remonte donc 8e au classement.

Résumé du match

La première grosse alerte vient de Saint-Brieuc au bout de six minutes de jeu avec Scott Kyei est lancé dans la profondeur et qui se présente seul face à Franck L'Hostis. Le portier orléanais se couche bien et détourne la frappe. Moins de trois minutes plus tard, Yoann le Méhauté est lancé en profondeur dans la surface de Franck L'Hostis et tente la frappe du gauche, mais elle part dans le petit filet.

C'est à peu près tout ce qui se passe dans cette première période où les deux équipes se neutralisent. 0-0 donc à la mi-temps après deux cartons jaunes reçus coup sur coup pour Loïc Goujon et Isamaël Keita alors que le premier poussait un ballon trop loin pour jouer un coup-franc.

La deuxième période n'est pas meilleure, avec une occasion vendangée par Amine Talal, le milieu orléanais, qui tente une frappe du gauche à l'entrée de la surface de réparation briochine mais qui termine largement au-dessus de la cage de Maxime Pattier. Score donc nul et vierge, 0-0 en fin de match.

Prochain match ce dimanche en Coupe de France pour l'USO

Les Orléanais se déplaceront une nouvelle fois ce dimanche, normalement, à Vierzon, pour le compte du 6e tour de la Coupe de France.