National : l'US Orléans se rend à Bourg-en-Bresse pour finir l'année sur une bonne note

Finir sur une bonne note avant l'année 2022. Après sa nouvelle défaite la semaine dernière à domicile face à Sète, une défaite 0-1, l'US Orléans se rend à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, ce vendredi soir pour la 16e journée de National, la dernière avant la trêve. "Un gros morceau", assure le coach des Orléanais Xavier Collin, qui veut bien terminer l'année avant de reprendre en 2022 avec une nouvelle dynamique.

Effacer le revers contre Sète et la première partie de saison

"Si on n'est pas attentif et tous concernés, ce sera compliqué de ramener des points de là-bas, donc il faut absolument être vigilant, attentif et défendre à 11 si on veut être performant à Bourg", ajoute le coach, comme ça a pu être le cas lors de la première mi-temps à Châteauroux. Pour le moment, l'USO est la 15e équipe à l'extérieur avec 5 points en huit rencontres (une victoire et deux nuls). Le mot d'ordre "est d'effacer la contre-performance contre Sète et surtout se servir de la première partie de saison pour effacer le bilan médiocre", estime Xavier Collin qui a des idées pour la suite. Changer son 11 titulaire ou le système pour aller de l'avant. "On bosse aussi pour évoluer dans un système différent", avoue-t-il et ça pourrait déjà être le cas face à Bourg. "On va là-bas avec beaucoup d'ambition et faire un gros match avant les vacances et avant la trêve", assure de son côté le gardien orléanais Franck L'Hostis, "mais pour ça il faudra bien défendre, être solidaire et mettre en place un bloc solide" pour ne pas prendre de but.

Contrer la meilleure attaque de National

Le plus dur sera effectivement de ne pas encaisser de but, sachant que Bourg-en-Bresse est la meilleure attaque du championnat avec 33 buts inscrits en 15 rencontres contre 14 pour l'USO. Les Bressans restent, certes, sur une défaite au Red Star (1-2) et une autre face à Concarneau le 26 octobre dernier (0-2) mais ce sont les deux seules défaites en National du club de l'Ain. On retiendra notamment les cartons à Sète (5-2) et à Créteil (6-1) ou encore à domicile contre Cholet (4-0), ce qui montre le potentiel offensif de l'équipe d'Alain Pochat. Les Bressans ont également encaissé seulement 5 buts au stade Marcel Verchère depuis le début de la saison, comme quoi, Bourg n'est pas dans le Top 5 du championnat pour rien.

Le groupe pour affronter Bourg-en-Bresse

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Match à vivre en direct et en intégralité

Comme tous les matches, celui entre Bourg-en-Bresse et l'USO est à vivre avec nous, en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h30 avec l'avant-match et le concours de pronostics. Coup d'envoi 19h.