National : La Berri partage les points du match nul 0-0 à Concarneau

Soirée mitigée pour Châteauroux à Concarneau. Si La Berri n'a pas perdu, elle n'a pas réussi non plus a revenir de Bretagne avec les 3 points de la victoire. Mathématiquement, les bleu et rouge peuvent toujours espérer monter en Ligue 2 mais la tâche s'annonce de plus en plus compliquée.

0-0 score final entre Châteauroux et Concarneau : Les filets n'ont pas tremblé chez les thoniers et l'avenir reste flou pour La Berri

Châteauroux et Concarneau se sont donc neutralisés lors du choc de la 26e journée de National. Même si la performance n'est pas négligeable pour les castelroussins en déplacement chez le dauphin de National, la Berri aura peut-être, malgré tout, de quoi nourrir quelques regrets car une victoire aurait été précieuse dans la course à la Ligue 2.

Au coup d'envoi la pression était palpable dans le camp Castelroussin. Avec six points de retard sur l'adversaire du jour, dauphin du classement et onze points sur le leader Laval, seule la deuxième place paraîssait accessible, d'ici la 34e et dernière journée, pour les berrichons. Les Bretons avaient eux aussi une superbe carte à jouer pour distancer définitivement Châteauroux et quelques autres, dans la course à la montée directe en ligue 2.

Première mi-temps sous le signe de la prudence

Avec de tels enjeux, les deux équipes restent prudentes en début de match et ne se livrent pas beaucoup. Seul le Castelroussin N'Tolla réussit un grand pont à l'entrée de la surface de réparation mais il pousse trop son ballon et finit par le perdre (3e). La réponse concarnoise ne se fait que 17 minutes plus tard, sur un coup sur un coup-franc d'El Koumisti. Mais la frappe du meilleur buteur Breton est repoussée par la poitrine de Nolan Roux 0-0 (20e). La rencontre est équilibrée dans ce stade champêtre Guy Piriou ou plus de 2500 supporters Bretons ont pris place. Les deux gardiens de buts ne sont pas trop sollicités. Cependant, Concarneau a la possession du ballon et mène au niveau des corners. La Berri de son côté est trop brouillonne et surtout ne se procure pas d'occasion de but. En revanche, le Breton Boutrah s'infiltre dans la surface de réparation, il est taclé par Ouaneh (41e). Le public réclame un pénalty mais l'arbitre, de son côté, ne bronche pas. La mi-temps intervient sur ce score 0 à 0.

Occasions ratées

Au retour des vestiaires, la Berri cherche à faire mieux pour mettre en difficulté les Thoniers de Concarneau. Mais les Bretons sont toujours aussi dangereux. Sinquin frappe plein axe à l'entrée de la surface de réparation en début de période. Le milieu de terrain Concarnois voit son ballon s'écraser sur la transversale du gardien de but Castelroussin (52e). La réaction des Castelroussins ne se fait pas attendre pour les deux attaquant Roux (56e) hors cadre et Thomas Robinet qui sur une frappe détournée oblige le gardien Breton à une belle horizontale (57e). La rentrée du Castelroussin Chouaref, un petit évènement à l'échelle de La Berri (sa dernière apparition remonte au 27 août à Créteil), n'y changera rien, les deux équipes se séparent sans avoir trouvé les filets.

"Résultat logique"

Mathieu Chabert, le coach castelroussin évoque après la rencontre un résultat logique au vu de la physionomie du match. Le technicien berrichon sait que la tâche d'une montée directe en Ligue 2 se complique pour lui et ses joueurs. Une montée qui se jouera, selon lui, à 60 points voire plus à la fin du championnat. Ce soir à l'issue de cette 26e journée, La Berri en compte 42. Avec seulement 8 journées de championnat restantes et donc 24 points disponibles, Châteauroux va devoir enclencher le turbo et retrouver le chemin de la victoire pour aller décrocher cette accession.

Ce sera peut-être le cas dès vendredi (25/03) avec la réception de la lanterne rouge Boulogne-sur-Mer, au stade Gaston-Petit.