National : la Berrichonne de Châteauroux assure son maintien sportif, victorieuse face au Paris 13 Atlético

Des sueurs froides jusqu'à la dernière journée et une libération ! La Berrichonne Football obtient son maintien sportif en National, grâce à son résultat obtenu sur la pelouse du Paris 13 Atlético, 3 à 2. L'épilogue d'une saison épouvantable, marquée par des rebondissements en série, le limogeage de l'entraîneur Mathieu Chabert et une course au maintien interminable.

ⓘ Publicité

Le club a imposé sa domination dès la deuxième minute, premier but puis un second avant la fin de la première période. Des grosses frayeurs lors de la seconde période, Paris 13 est revenu au score, 2-2. Puis enfin, le 3ème but de la rencontre coté castelroussin et la victoire des berrichons.

Les ennuis ne sont pas finis pour les dirigeants de la berri. Après le maintien sportif, il faut assurer le maintien administratif. Et c'est loin d'être gagné. Ce vendredi, un budget prévisionnel a été présenté, dans l'hypothèse où le club se maintient en National. La Direction nationale du contrôle de gestion, le gendarme financier du football français, devra statuer sur la solidité des finances berrichonnes. Les dernières informations de France Bleu Berry n'incitent pas à l'optimisme : plusieurs fournisseurs n'ont pas été payés depuis quelques semaines et le prince saoudien ne serait pas vraiment favorable à combler le trou dans le budget.