National : la Berrichonne Foot a "les armes pour se maintenir"

La large victoire 4-1 décrochée contre Le Puy en Velay, lors de la 20e journée de National, a visiblement redonné de la confiance et de l'énergie aux joueurs castelroussins. Au classement, la Berri est sortie de la zone de relégation. "Le fait de gagner 4-1, que les attaquants se soient libérés, ça peut être un bon déclic pour les semaines à venir", considère Malcolm Viltard. Le milieu de terrain de 20 ans s'est exprimé ce lundi soir sur l'antenne de France Bleu Berry.

Il dit sa détermination à sauver le club castelroussin de la descente en National 2, qui serait une véritable catastrophe. "Je suis prêt à me battre pour le club de Châteauroux. On a les armes pour se maintenir et on va tout faire pour", assure Viltard. "Nous, au quotidien, on se donne à fond, on donne le meilleur de nous-même", ajoute-t-il.

Le scénario du match contre Le Puy en Velay lui donne de l'espoir. Après avoir ouvert le score, la Berri a subi deux coups du sort : la sortie sur blessure d'Opa Sanganté et l'égalisation. "Avant, quand on prenait un but, on était en panique. Là, on a pris confiance et on ne s'est pas dessoudé. C'est la preuve du caractère de l'équipe, on a réussi à marquer trois buts en dix minutes", se félicite Malcolm Viltard.