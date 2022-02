La Berrichonne football doit "remettre la tête dans le guidon et pédaler" face à Créteil

Il faut se relever de la défaite face au Mans et se relancer. Ce soir à Gaston Petit c'est l'occasion ou jamais pour les footballeurs castelroussins. La Berri (7e) affronte en effet Créteil (16e) à partir de 19 heures. Mathieu Chabert, entraîneur de la Berrichonne football veut enfin passer la marche avant, et enchaîner plusieurs victoires consécutives.

La bonne série à domicile

L'objectif de Mathieu Chabert est clair : maintenir les bonnes performances de la Berri à domicile. Une seule défaite depuis le début de la saison à Gaston Petit contre Concarneau et six victoires. L'entraîneur castelroussin en fait sa priorité : il faut maintenir ce cap et transformer l'essai ensuite à l'extérieur. Pour ça, il y a encore des ajustements à réaliser. Mathieu Chabert travaille sur un point en particulier, à partir de ce constat sans appel : "Aujourd'hui, on est à la fois l'équipe qui tire le plus du championnat et à la fois l'équipe qui a le taux de réussite le plus faible du championnat" détaille l'entraîneur, qui estime que les tirs sont effectués de trop loin, et qu'il faut désormais parvenir à se rapprocher de la cage adverse pour augmenter les chances de marquer. Voilà ce que La Berri tentera de faire ce vendredi soir avec un effectif à nouveau étoffé.

Le retour des internationaux

Opa Sanganté, Bendjaloud Youssouf sont en effet de retour de la Coupe d'Afrique des nations. Des éléments importants selon le coach : "ils sont très bien et sont opérationnels. Et ça amène beaucoup de fraîcheur. Et puis voilà quelqu'un comme Ben [Bendjaloud Youssouf] avec la CAN qu'il a vécu, ça amène beaucoup de choses, positives [le joueur a en effet vécu une qualification historique et un parcours héroïque avec les Comores jusqu'en 8e de finale]". Voilà qui permettra en effet peut-être de relancer l'équipe berrichonne, désormais septième du championnat de National. Mathieu Chabert y croit. Il fait même une promesse pour ce soir : "vous allez avoir des surprises. Vous allez voir quelque chose que vous n'avez pas vu depuis dix ans à Châteauroux" lance-t-il avec un subtil art du teasing.

Objectif : faire une série

Ce vendredi soir, Mathieu Chabert a fixé un objectif, la victoire bien sûr, mais surtout repasser la marche avant, dépasser la défaite encaissée au Mans. Pour cela, c'est simple il faut "remettre la tête dans la guidon et pédaler". Pour enclencher la série de victoires, il faut ensuite gagner, il n'y a pas le droit à l'erreur pour les berrichons : "On est focus sur ce match contre Créteil. On ne veut pas se projeter plus loin (...) parce qu'on n'est pas capable d'enchaîner pour l'instant". Cette victoire, il l'espère, permettra à l'équipe de se remettre dans une dynamique à domicile et ne plus se retrouver "tout le temps au pied du mur".

Le groupe aligné face à Créteil

De retour de la CAN, Opa Sanganté et Bendjaloud Youssouf sont tous les deux sélectionnés pour ce match contre Créteil. Romain Grange et Issa Marega eux ne seront pas sur le terrain, car toujours blessés. Enfin Kévin Fortuné lui non plus ne jouera pas, car il est suspendu.

La Berri - Créteil, 20ème journée de National, coup d'envoi à 19 heures à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Berry avec Jerôme Collin et Emeline Ferry aux commentaires.