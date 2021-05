National : la dernière de Claude Robin sur le banc orléanais face au Stade Lavallois

L'US Orléans se déplace à Laval ce samedi soir pour la dernière journée de National, la 34e. Ce sera la dernière composition de Claude Robin avant son départ la saison prochaine. Il souhaite que son équipe termine le mieux possible et éprouve toujours un peu de frustration sur cette saison.

Dernière composition et dernier groupe pour le coach de l'US Orléans, Claude Robin, pour le déplacement à Laval ce samedi soir à l'occasion de la dernière journée de National. Les Orléanais n'ont plus rien à jouer, après leurs défaites notamment face à Villefranche, Sète et Le Mans.

"C'est toujours un peu émouvant quand on finit une saison qui a commencé il y a longtemps", sourit le coach en conférence de presse d'avant match ce vendredi, "c'est une saison éprouvante, longue et le premier sentiment qui m'anime c'est une déception évidemment". Il pense que cette saison peut être formatrice pour celle qui arrive mais pour cela il faudra gagner à Laval pour terminer dans les cinq premiers du classement. "Il faut essayer d'être encore une fois digne et fier de porter ces couleurs, ce maillot et je pense que les joueurs auront à cœur de bien terminer", rajoute Claude Robin.

"Sans pression mais on se doit de rester sérieux"

C'est même une question de professionnalisme pour le capitaine orléanais, Franck L'Hostis. "On se doit de finir tambour battant, d'y aller avec des valeurs, de la combativité pour remporter ce match parce qu'on les joue pour les gagner", glisse le gardien de l'USO, "ça va être un match sans pression mais on se doit de rester sérieux et appliqué pour finir la saison du mieux possible".

De son côté, Laval reste sur trois défaites et deux victoires sur ses cinq derniers matches, avec un revers à l'extérieur contre Créteil, (1-2) pour l'avant-dernière rencontre de la saison. Le coach est un ancien de la maison, Olivier Frapolli et aura sans doute à cœur lui aussi de bien finir face à son ancien club. D'autant que les Lavallois se sont imposés lors du premier match de la saison à la Source, (1-0) et voudront finir leur saison comme ils l'ont commencée.

Le groupe pour le dernier match de la saison face à Laval

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Match à vivre en direct et en intégralité

Cette dernière rencontre de la saison, comme toutes les autres, est à suivre en direct et en intégralité dès 18h sur France Bleu Orléans.