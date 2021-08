National – Laurent Guyot, l’entraîneur du FC Annecy, veut des "compétiteurs"

Les supporters des Rouges rêvent certainement d’une saison moins stressante que la précédente. Le maintien en National accroché dans les dernières semaines du championnat avait mis les nerfs des spectateurs annéciens à vif. Pour sa deuxième année consécutive à ce niveau du foot français (3e division), le FC Annecy repart avec de l’envie."On est pressés de commencer", reconnait Laurent Guyot. Arrivé en mai, le nouvel entraîneur du Fécé reste cependant prudent quand on l’interroge sur les objectifs du club. "Vous allez me poser la question avant chaque match et à chaque fois je vous répondrai que mon objectif est de gagner le match suivant."

"Compétiteurs"

Ce soir, pour l’ouverture du championnat de National, les Haut-Savoyards vont affronter un Sedan, un promu, sur la pelouse… d’Épinal. "Ce match va certainement nous donner les premières indications, reconnait Laurent Guyot. On espère que le résultat sera positif mais quoi qu’il arrive, il faudra continuer à préparer tous les adversaires qui se présenteront sur notre chemin."

Pour cette nouvelle saison, le groupe a été considérablement réduit. Le FC Annecy est passé de 35 à 24 (25 maximum) joueurs. Un choix assumé par Laurent Guyot. "Ce qui m’intéresse c’est d’avoir des compétiteurs. L’envie, c’est la base. Comme se battre ensemble. Moi, j’attends de la performance pour aller chercher des victoires." Premiers éléments de réponse ce soir, face à Sedan.