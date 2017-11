National : Laval n'en finit plus de voyager

Après Avranches et Grenoble, le Stade lavallois reprend la route pour la troisième fois consécutive en championnat. Direction Lyon pour affronter le club de La Duchère, actuel 9e du championnat.

Sans Perrot, suspendu ni Mayela, blessé

Par rapport à la semaine dernière, il y a deux changements dans le groupe. Kévin Perrot expulsé à Grenoble est absent et l'attaquant Davel Mayela est touché au dos. Ils sont remplacés numériquement par le jeune Clément Couvry et le milieu de terrain Macou Sarr qui effectue son retour. Concernant le 11 de départ, c'est Mendès qui devrait remplacer Perrot au poste de latéral droit. Et devant, Oliver Ebuya sera titularisé en attaque pour la première fois de la saison. L'ex-joueur de Béziers s'était blessé à la cuisse la veille du lancement du championnat. Le Parisien de 27 ans évoluera aux côtés d'Alexy Bosetti.

Le groupe lavallois

Gardiens : Maxime Hautbois, Geoffrey Lembet

Défenseurs : Alioune Ba, Houboulang Mendès, Oumar Solet, Clément Couvry, César Zéoula

Milieux : Diaguély Dabo, Gabriel Etinof, Dominique Pandor, Charly Pereira Lage, Yvan Neyou, Jordan Perrier, Macou Sarr

Attaquants : Alexy Bosetti, Oliver Ebuya

Suspendu : Kévin Perrot

Blessés : Bira Dembelé, Davel Mayela, Anthony Scaramozzino

Non-retenus : Clément Anet, Alban Rousselet, Thomas Parada, Sharly Mabussi, Claudy Mbuyi.