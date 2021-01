National : le calendrier des deux prochaines rencontres de l'US Orléans modifié

Après sa belle et première victoire à l'extérieur ce vendredi soir face à Concarneau, 3-1, l'US Orléans se projette déjà sur sa prochaine rencontre en National. Ce sera contre Créteil mais la date a changé, tout comme celle de Bastia-Borgo pour les 18 et 19e journées. On fait le point.

Après sa première victoire à l'extérieur de la saison, ce vendredi soir à Concarneau, dans le Finistère, 3 buts à 1 pour la 17e journée de National, l'US Orléans a déjà la tête tournée vers ses prochains adversaires.

Créteil le 15 janvier et Bastia-Borgo le 22 janvier

Initialement prévue le 22 janvier, la rencontre face à Créteil à la Source, pour le compte de la 18e journée, se jouera ce vendredi 15 janvier à 20h. La Fédération française de football a publié le 6 janvier dernier le programme de diffusion télé des matches pour les 17e, 18e et 19e journées de National et avait anticipé la possibilité de jouer un tour de Coupe de France le dernier week-end de janvier. Les journées 18 et 19 ont donc été avancées. Mais pour le moment, on n'en sait pas plus sur ces dates de matches de Coupe et a priori le gouvernement ne serait pas favorable à l'idée de laisser les clubs amateurs reprendre la compétition fin janvier.

Le déplacement de l'USO à Bastia-Borgo, pour le compte de la 19e journée, a donc été programmé le 22 janvier prochain à 20h au complexe sportif de Borgo.