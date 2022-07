National : le défenseur central Lucas Pellegrini s'engage avec l'AS Nancy Lorraine

Il était présent à la reprise de l'entraînement sans avoir encore signé son contrat : le défenseur central Lucas Pellegrini s'est engagé avec l'AS Nancy Lorraine ce lundi 4 juin après avoir satisfait aux examens médicaux dans la journée.

Pellegrini, âgé de 22 ans, a été formé à l'AC Ajaccio. Il a été prêté au Puy-en-Velay et à Bastia Borgo avant de signer au Luxembourg en janvier 2022. Pour Albert Cartier, Lucas Pellegrini "est un jeune qui est là pour pousser, un des jeunes pros de l'effectif au même titre que Maxime Nonnenmacher et Axel Francke pour venir pousser et se faire une place dans ce groupe".

C'est la troisième recrue du club en défense après Prince Mendy et Isaak Umbdenstock.