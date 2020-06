National : le défenseur Edson Seidou arrive au Stade lavallois

Laval, France

Et de 4 ! Une quatrième recrue au Stade lavallois. Après deux attaquants et un gardien de but, c'est au tour d'un défenseur d'être recruté. Il s'agit de Edson Seidou qui évoluait au Red Star la saison dernière.