National - Le FC Annecy commence 2022 avec une nouvelle victoire

Godson Kyeremeh (FC Annecy) est à l'origine du premier but haut-savoyard.

Le FC Annecy a réussi sa reprise. Pour sa première sortie en 2022, le club haut-savoyard est allée chercher une dixième victoire dans ce championnat de National. Vendredi soir, devant son public (1737 spectateurs) du parc des sports et sur une pelouse qu’il a d’abord fallu déneiger (le coup d’envoi a été donné avec trente minutes de retard), le Fécé a remporté son duel face à un concurrent direct au podium. Les joueurs de Laurent Guyot ont dominé le Football Bourg-en-Bresse Péronnas sur le score de 2 à 0.

Doublé pour Bosetti

Le premier but de la rencontre a été inscrit à la 36e minute par Alexy Bosetti. L’attaquant des Rouges n’avait plu qu’a poussé le ballon dans le but vide après que Godson Kyeremeh, intenable sur son côté droit, ait donné le tournis aux défenseurs de l’Ain. Juste avant la pause, Bourg Péronnas était réduit à dix suite après une énorme faute de Ribelin sur Bastian. En seconde période, le Fécé et Bosetti, encore lui, doublait la mise à la 70e minute. Un doublé célébré avec un plongeon dans un tas de neige amassé derrière les cages du gardien de Bourg.

Avec ce premier succès de l’année 2022, le FC Annecy termine les matchs aller de ce championnat avec un bilan de 10 victoires, 5 nuls et 2 défaites. Les Rouges restent invaincus cette saison sur leur pelouse du parc des sports et remontent, provisoirement, à la 2e place du classement.