National : le FC Annecy décroche le nul au Red Star, huitième match consécutif sans défaite

La série continue pour le FC Annecy. En décrochant vendredi le point du match nul sur la pelouse du Red Star (0-0), les haut-savoyards restent dans la course au maintien en National. Un huitième match consécutif sans défaite.

Ils n'ont plus connu la défaite depuis le 9 mars dernier, et la série continue pour le FC Annecy. En décrochant vendredi le point du match nul sur la pelouse du Red Star (0/0), les haut-savoyards restent dans la course au maintien en National. Un huitième match consécutif sans défaite.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

16 points sur 24 possibles

Annecy ne perd plus, mais avance désormais lentement à trois journées du terme. Ce match nul est le troisième consécutif pour l'équipe de Jean-Yves Chay, première non-relégable du championnat à la 14e place. Depuis le 9 mars, les "Rouges" ont toutefois glané 16 points sur 24 possible. Encourageant.