National : le FC Annecy renverse Villefranche et poursuit son ascension

Godson Kyeremeh auteur du premier but (18e) du FC Annecy face à Villefranche, est félicité par Kevin Testud et Jean-Jacques Rocchi.

Examen de passage réussi pour le FC Annecy. Ce lundi soir, dans le match au sommet de cette 9e soirée de National et dans une rencontre 100% rhônalpine, les Rouges ont dominé le FC Villefranche Beaujolais, une formation jusque-là invaincue. Sur leur pelouse du parc de sports et devant plus de 2.000 spectateurs, ils se sont imposés 2 buts 0. Godson Kyeremeh a ouvert le score à la 18e minute de jeu. Sur un contre éclair, Kevin Testud doublait la mise juste avant la pause.

2e place

Lors de la seconde période, plus serrée et plus tendue, le score n'évoluera pas malgré une énorme occasion pour Alexandre Fillon (80e). En faisant tomber Villefranche, une équipe qui jusqu’à son match contre Annecy n’avait encaissé que deux buts, les Haut-Savoyards ont confirmé leur très bon début de saison. Avec ce succès, ils passent devant leur adversaire du soir et occupent désormais la 2e place de ce championnat de National avec un seul point de retard sur le leader, Bourg Péronnas.

Vendredi 8 octobre, dans le cadre de la 10e journée, le FC Annecy se déplacera en Corse pour affronter la lanterne rouge, Bastia Borgo.