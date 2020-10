National : le FC Sète bat Bourg-en-Bresse à l'usure et reste invaincu à domicile

Pour décrocher ce troisième succès, il a fallu s'armer de patience et attendre la 83ème minute : une ouverture parfaite de Warren Caddy pour Kléri Serber, lancé et bousculé dans la surface de réparation, par Guillaume Khous. L'arbitre, tout près de l'action, n'a pas hésite un instant : carton rouge et penalty, transformé par le meilleur buteur du club, Warrend Caddy et ses cinq réalisations.

Avant ça, un match haché par les très nombreux coups de sifflet d'un arbitre à la gâchette facile par moment, six cartons jaunes (trois de chaque côté), quand il ne trouvait plus son sifflet sur certaines actions qui semblaient pourtant devoir être arrêtées.

Pas de quoi décourager les hommes de Nicolas Guibal, le coach qui a d'ailleurs su opérer les bons changements au bon moment : les entrées de Oualid Orinel et de Francis Kembolo en fin de match, mais également de Ryan Ferhaoui dans les dis dernières minutes, ont fait du bien. Plus tôt, Tony Patrao, très intelligent dans ses déplacements, et Hakim El Mokkedem, très remuant pour sa première titularisation, avaient usé la défense burgienne.

Le FC Sète décroche son troisième succès à domicile, où le club est invaincu cette saison et depuis le 11 mai 2019 contre Trélissac. Les partenaires de Kylian Kaiboué, très en vue sur son côté gauche, ce mardi, signent également leur troisième clean-sheet.