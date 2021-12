National : le Mans FC affronte Bastia-Borgo ce vendredi 3 décembre

Le Mans FC joue contre Bastia-Borgo, le 3 décembre. Les Sang et Or veulent rebondir rapidement, après l'élimination contre Laval le weekend dernier en Coupe de France.

Direction la Corse pour les joueurs du Mans FC, qui s'envolent pour affronter Bastia ce vendredi 3 décembre, à 19 heures. Un match plein d'enjeux pour les Sang et Or, qui veulent rebondir après la défaite contre Laval en Coupe de France, samedi dernier.

"Rester prudent face à Bastia-Borgo"

"C'était difficile et on reste déçu", lâche Cris, le coach du Mans FC, en évoquant l'élimination contre Laval samedi 27 novembre. Mais le brésilien veut "profiter de pouvoir rebondir tout de suite avec ce nouveau match". Les Sang et Or se préparent donc à affronter Bastia, dernier au classement du championnat. Mais il faut "rester prudent", rappelle Cris : "Bastia-Borgo vient de changer de coach, ce qui apporte une nouvelle philosophie", observe-t-il."J'ai regardé les derniers matchs et c'est une équipe dangereuse."

Cris, entraîneur du Mans Football Club et ancien capitaine de l'OL. © Radio France - Alexandre Chassignon

Avec des changements tout de même : Cris a réduit le groupe, 22 joueurs au lieu de 27 auparavant. "Ca permettra de donner un peu plus d'intensité", précise-t-il. Pour le jeu, il pense qu'il faut travailler "à cadrer plus de frappes." Du match contre Laval, il retient "qu'on arrive à créer des opportunités. Mais on doit être plus tueurs devant le but", résume-t-il.

Parmi les joueurs sélectionnés, Victor Glaentzlin, sur lequel compte particulièrement le coach. "C'est un joueur toujours sérieux." L'avant-centre se voit comme un buteur. "J'ai des qualités de vitesse et de profondeur. Maintenant, c'est sur le terrain qu'il faudra parler."