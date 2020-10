National : Le Mans FC annonce le retour de cinq joueurs contre l'US Concarneau

Le club du Mans Football Club (6e) a dévoilé ce lundi le groupe qui voyagera en Bretagne pour affronter l'US Concarneau (11e avec un match en moins) le 13 octobre. Didier Ollé-Nicolle a pu construire son effectif avec une équipe quasi complète pour la 10ème journée de championnat de national. Parmi les joueurs faisant leur retour, Costa, Avounou et Youssouf reviennent de séléction nationale. Bernaueur et Hafidi ont eux purgé leur suspension et seront donc aussi de retour dans le groupe.

Un déplacement sans Veigneau et Etuin

Blessés lors du dernier match contre Sète, Etuin et Veigneau rejoignent Vardin à l'infirmerie et ne seront donc pas présents pour le match contre Concarneau. Ibrahima Coulibaly sera lui aussi absent, toujours en séléction avec son pays la Mauritanie.