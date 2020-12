National : Le Mans FC concède son dixième match nul face à Orléans

Malgré un match très ouvert, Le Mans a encore concédé un dixième match nul (0-0) face à Orléans. Face à une équipe orléanaise solide défensivement, l'équipe des Sang et Or n'ont pas su concrétiser leurs occasions, et descendent à la 11ème place du classement.

Encore une fois l’équipe de Didier Ollé Nicolle a pris du temps à rentrer dans son match, concédant plusieurs occasions durant les dix premières minutes.

C’est d’abord Carnejy Antoine, très actif sur la pointe de l’attaque orléanaise qui va s’illustrer avec une frappe dès la 4eme minute, pas assez appuyé pour tromper le gardien manceau Pierre Patron.

Par la suite les sang et or vont s’installer dans le camp orléanais en se montrant plus dangereux que leurs adversaires, notamment par l’intermédiaire de Brahimi. Dès la 24ème minute le joueur prêté par Reims va buter une première fois sur le gardien orléanais puis une deuxième fois avec une frappe puissante en dehors de la surface, détournée par le portier Franck L’hostis.

En deuxième période la rencontre va s’équilibrer , avec deux équipes très appliquées en défense. À la 60ème minute Youssouf va tenter sa chance sur son côté droit avec un tir au premier poteau détourné du bout du pied par le gardien orléanais. À la 70 ème minute c’est le défenseur Olivier Veigneau qui va s’illustrer en stoppant une contre-attaque orléanaise d’un tacle d’une grande précision.

À la 83 ème minute, Billal Brahimi va une nouvelle fois s'illustrer sur un coup franc côté droit, bien détourné par Franck L'hostis.

En toute fin de match l'attaquant orléanais Carnejy Antoine va avoir l'occasion de tuer le match en récupérant un centre mais ne va pas cadrer sa frappe. Par la suite il va être expulsé recevant un deuxième carton jaune.