Le Mans, France

Jusqu'où ira Le Mans FC ? Les footballeurs manceaux sont actuellement sur le podium du championnat de National, à la deuxième place. Avec trois victoires et quatre matchs nul au compteur, ils sont l'une des trois seules équipes invaincues cette saison. Une bonne série que Le Mans espère prolonger à Rodez.

Des ambitions, de l'exigence mais pas de rêve de montée en Ligue 2

Richard Déziré, l'entraîneur manceau, n'est pas franchement surpris par le bon départ de ses joueurs. "Cette équipe, elle me ressemble : je suis quelqu'un qui ne lâche jamais rien, toujours dans une exigence importante dans le football que je prône", confie Richard Déziré. Mais il se veut lucide : Le Mans n'est pas encore de taille à lutter pour la montée en Ligue 2. "Si on fait un bon match, on a des chances de le gagner. Et si on enchaîne les bons matchs, peut-être qu'on pourra se donner de l'ambition", explique-t-il.

On vient de monter deux fois de suite. L'objectif prioritaire est de s'installer dans le championnat de National

Le Mans FC très convaincant à l'extérieur

Vendredi 21 septembre, Le Mans FC se déplace sur la pelouse de Rodez, actuellement 7e au classement de National. Ce sera le cinquième match à l'extérieur des Manceaux. Pour l'instant, leur bilan est très bon : deux victoires et deux matchs nuls. "On a été mené deux fois à Chambly, une fois à Dunkerque, et une fois à Villefranche. On a su revenir à chaque fois. Il faut qu'on soit capable, dans ce genre de déplacements, de continuer à être solide, costaud et surtout ambitieux", explique Richard Déziré.

Match après match, les joueurs prennent de la confiance, reconnaît Rémy Boissier. "Le match contre Dunkerque a été un déclic. On était mené 1-0 et on a gagné 2-1. Ça, ce sont des matchs qui marquent. Revenir au score, c'est une preuve de caractère", souligne le milieu de terrain, auteur de trois buts depuis le début de saison.